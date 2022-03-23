«Искать покупателя газа за рубли надо в Восточной Европе». Михаил Крутихин про решение продавать газ за рубли

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Месяц спецоперации России на Украине завершается громким экономическим аккордом Кремля. Владимир Путин заявил в среду, что Россия впредь перестаёт продавать природный газ за валюту ряду стран. Только за рубли. Где искать покупателей, готовых прежде чем покупать наш газ, покупать и наши рубли для оплаты, «Фонтанке» рассказал нефтегазовый аналитик, партнёр агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

— Михаил Иванович, 23 марта мы услышали буквально следующее: «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют». Вы понимаете о чём говорит Путин?



— Это очень напоминает высказывание о том, что пусть Запад что-то придумывает, а мы потом «цап царап».

«Что касается сланцевой нефти. Давайте мы подождём, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них — цап-царап: посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет и задёшево купим. Мы работаем над этим, мы работаем и самостоятельно. И совсем не обязательно (это я пошутил, а то сейчас раструбят на весь мир), «цап-царап» делать совсем не обязательно. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этим», — сказал Владимир Путин в 2019 году в рамках XI инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

Сегодняшние слова президента о том, что контракты, которые ранее заключал «Газпром», где записано, что расчёты ведутся в той или иной валюте, теперь волевым решением меняются. Дальше ждите иски в Стокгольмский арбитраж.

— Путин ни слова не сказал про пересмотр прежних сделок. Может быть подразумеваются сделки, которые будут после 23 марта 2022 года?



— Новых контрактов давно уже не заключалось. «Газпром» ранее отказался от всех контрактов помимо долгосрочных. Это высказывание выглядит как попытка спасти рублёвую систему, спасти рубль. Рубль, который из-за «железного занавеса» перестаёт быть частью международной финансовой системы. Затея в том, чтобы заставить иностранных покупателей российского газа платить рублями, покупая рубли у тех банков, которые оказались под международными санкциями. Каким-то образом избежать этого положения.

— Покупатели российского газа могут отказаться работать в рублях?

— Да. Думаю, что они смогут. И обязательно сделают это, обратившись в Стокгольмский арбитраж. Это нарушение контрактных условий.

— Стокгольмский арбитраж опасен чем?

— Штрафы для «Газпрома». Возможное расторжение контрактов. Тянуться это всё может месяцами и годами.

— Не секрет, что обыватель на Западе в шоке от тех цен, которые он видит на АЗС, цены на газ тоже били рекорды там. Разве риски социальной напряжённости там это не фактор, который позволяет рассуждать про способность западных руководителей соглашаться на рубли?



— Думаю, что это фактор, конечно. Но я вижу и прямо противоположную тенденцию. По опросам общественного мнения в тех же США и других странах видно, что там поразительно высокий процент людей готовых пойти на какие-то даже материальные потери для того, чтобы помочь Украине.

Риски здесь прежде всего есть для России. Это решение — это дополнительный шаг, который заставит Европу и всех остальных покупателей российских энергоносителей ускорить усилия по сокращению зависимости от поставок из России.

— Поставки просели за этот месяц?

— По газу никак не просели. А по нефти примерно на 30% просел экспорт. А добыча, по подсчётам, которые были опубликованы недавно, за это время уже на 6% сократилась.

— Есть понятные точки в календаре, когда мы поймём перспективы сокращения поставок газа?

— Я предсказаниями такими не занимаюсь. Но я вижу, что главный российский рынок для газа, а это Европа, готовится к реализации плана из десяти пунктов, по которому они надеются до конца 2022 года сократить импорт российского газа на 2/3. Как минимум на 60% они собираются сократить импорт. Мне кажется, что это нереалистичная цель за такой срок. Тем не менее сокращение может быть очень и очень серьёзным до конца года.



— Россия или СССР когда-либо продавали газ за рубли?

— Я не помню такого. Но что-то подобное было со странами «народной демократии» при Советском Союзе. Так называемый блок советских государств здесь имел выгоды. Но там был совершенно особый рубль, особый курс. Курсов рубля же было несколько. Но Западу продавали всегда только за твёрдую валюту и страшно рады были, что нам удаётся продать хоть что-то за твёрдую валюту. Разницу ценовую того времени не скажу.

— Есть мнение, что на самом деле сегодняшнее заявление — это страховка от схемы «газ в обмен на продовольствие», то есть якобы есть опасение блокировки валютной выручки за экспорт на спецсчетах с ограниченным использованием. Справедливо?

— Такой сценарий должен прорабатываться в Кремле. Справедливо и то, что это попытка поддержать курс рубля через постоянный на него спрос. Но у меня сильные сомнения, что этот трюк пройдёт.

— Неужели совсем никто не расплатится рублями?

— Есть страны, которые критически зависят от поставок российского газа. И кто ничем не может заменить российский газ, среди них и можно искать потенциальных покупателей за рубли. Другими словами, искать нужно в Восточной Европе. В Центральной Европе. Но навряд ли реакция на это будет быстрой. Меня уже засыпали коллеги вопросами с Запада. Они сами пока не понимают, в чём дело.



Леонид Лобанов, специально для «Фонанка.ру»

