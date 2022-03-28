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Не время для благотворительности. Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ европейцам

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Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе, вопрос оплаты топлива рублями прорабатывается. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», — сказал он (цитата по радио «Маяк»).

По словам Пескова, процесс поставок — сложный, «это не покупка в магазине». «Сейчас все модальности прорабатываются ведомствами, «Газпромом», потом будут четкие временные рамки определяться», — заверил представитель Кремля. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, какие меры примет Москва, если европейцы откажутся платить рублями.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Москва должна продолжать поставки нефти в «демократические страны», но получателям следует удерживать оплату до тех пор, пока не будет завершена спецоперация на Украине.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли, сделать это необходимо до 31 марта. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (54)

allyouneedislove
вот-вот и я о том же, не время платить налоги =)))))
до зимы бы дожить самим, и желательно не ядерной =)))
264653831
а что же Мюллер про газ ничего не говорит а то Пескову веры нет он вроде придворного шута может говорить все что захочет.
264653831
через некоторое время они решат где брать нефть и газ а наши ресурсы будут не востребованы и на что жить больше ничего нет.
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