Не время для благотворительности. Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ европейцам

Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе, вопрос оплаты топлива рублями прорабатывается. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», — сказал он (цитата по радио «Маяк»).
По словам Пескова, процесс поставок — сложный, «это не покупка в магазине». «Сейчас все модальности прорабатываются ведомствами, «Газпромом», потом будут четкие временные рамки определяться», — заверил представитель Кремля. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, какие меры примет Москва, если европейцы откажутся платить рублями.
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Москва должна продолжать поставки нефти в «демократические страны», но получателям следует удерживать оплату до тех пор, пока не будет завершена спецоперация на Украине.
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли, сделать это необходимо до 31 марта. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».