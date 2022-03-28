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Путин поручил перевести расчеты с Западом за газ на рубли до 31 марта

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Президент РФ Владимир Путин до 31 марта ждет доклада от ЦБ, правительства и «Газпрома» о мерах по переводу расчетов за поставки газа на рубли. Соответствующее поручение главы государства опубликовано 28 марта на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 г., далее — ежемесячно», — сказано в документе.

Также кабмину поручено утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты. А Центробанку необходимо обеспечить возможность проведения платежей.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Сейчас Россия поставляет в Европу примерно 40 % потребляемого там газа.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (41)

Вотэтода
Решение абсолютно правильное в нынешних условиях т.к. западные партнеры уже совсем не партнеры и уже пофиг на все международные контракты.

Но, в целом ситуация почти анекдотичная:
Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет весь с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами. Полный багажник денег. Носильщики выносят кучу чемоданов.
Петька его удивленно спрашивает:
- Василий Иванович, откуда у тебя все это?
- Да так, Петька, в карты выиграл.
- Как это?
- Захожу я в клуб. Там все сидят, выпивают, в карты играют. Присмотрелся - в очко режутся! Сел я за столик, взял карты. У меня - 18. А мой соперник-англичанин говорит - 20.
Я ему: "Покажи!"
А он - мне: "Мы, джентльмены, верим на слово".
Вот тут-то мне как поперло, как поперло...
klapaucius
Просто некоторым загнанным в угол ..мм.. товарищам страсть как хочется показать, что они еще могут диктовать условия. А будет ли это контрольным выстрелом в экономику - дело десятое.
Runtime
Валюту для закупок импорта он рассчитывает печатать что-ли?
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