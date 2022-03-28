Путин поручил перевести расчеты с Западом за газ на рубли до 31 марта

Президент РФ Владимир Путин до 31 марта ждет доклада от ЦБ, правительства и «Газпрома» о мерах по переводу расчетов за поставки газа на рубли. Соответствующее поручение главы государства опубликовано 28 марта на сайте Кремля.



«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 г., далее — ежемесячно», — сказано в документе.

