Путин поручил перевести расчеты с Западом за газ на рубли до 31 марта

Президент РФ Владимир Путин до 31 марта ждет доклада от ЦБ, правительства и «Газпрома» о мерах по переводу расчетов за поставки газа на рубли. Соответствующее поручение главы государства опубликовано 28 марта на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад — 31 марта 2022 г., далее — ежемесячно», — сказано в документе.
Также кабмину поручено утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты. А Центробанку необходимо обеспечить возможность проведения платежей.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Сейчас Россия поставляет в Европу примерно
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».