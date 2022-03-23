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Путин: Расчеты за поставки газа из России в Европу переводят в рубли

Россия в кратчайшие сроки переведёт расчеты за поставки газа в Европу в рубли. О принятии такого решения 23 марта сообщил на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, коллективный Запад перечеркнул доверие к своим валютам, поставлять товары в ЕС и получать товары в их валюте не имеет смысла, будет произведен перевод оплаты газа в рубли.

«Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют», — заявил глава страны.

Путин поручил Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.

Перевод расчетов на рубли означает, что иностранным покупателям голубого топлива теперь придется покупать в России рубли. При этом курс рубля, официально установленный ЦБ, существенно отличается от курса, который предлагается за границей. Разговоры о том, чтобы продавать газ не за доллары, ведутся очень давно, но в последнее время они стали звучать чаще.

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Комментарии (31)

dragvs
Что-то я понять не могу, а причем здесь рубли? Т.е. иностранцы будут точно так же начислять доллары и евро на счета ЦБ, дальше будут выдаваться какие-то виртуальные рубли и якобы ими будут оплачиваться поставки газа?
Vadson
Симоньян уже предложила бартер - газ в обмен на сапсаны *фейспалм
Эрнесто
Наконец то дошло, что ресурсы в отличии от воздуха имеют цену! Пусть теперь подтеруться зелёными бумажками! Сейчас ещё Саудиты с Китаем замутят и конец зелёному!
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