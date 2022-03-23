Путин: Расчеты за поставки газа из России в Европу переводят в рубли

По его словам, коллективный Запад перечеркнул доверие к своим валютам, поставлять товары в ЕС и получать товары в их валюте не имеет смысла, будет произведен перевод оплаты газа в рубли.
«Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют», — заявил глава страны.
Путин поручил Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.
Перевод расчетов на рубли означает, что иностранным покупателям голубого топлива теперь придется покупать в России рубли. При этом курс рубля, официально установленный ЦБ, существенно отличается от курса, который предлагается за границей. Разговоры о том, чтобы продавать газ не за доллары, ведутся очень давно, но в последнее время они стали звучать чаще.