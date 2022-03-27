В ЕС заявили, что могут отказаться от российского газа в течение двух лет

Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia 27 марта заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Он отметил, что ЕС планирует использовать разные источники для поставок топлива. «Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их», — добавил Боррель.



В настоящий момент Россия поставляет в Европу примерно 40% потребляемого там газа.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».

