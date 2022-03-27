FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В ЕС заявили, что могут отказаться от российского газа в течение двух лет

11
Печать

Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia 27 марта заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС планирует использовать разные источники для поставок топлива. «Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их», — добавил Боррель.

В настоящий момент Россия поставляет в Европу примерно 40% потребляемого там газа.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли. О том, какую реакцию это решение вызвало у других стран, читайте на «Фонтанке».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

VVM1962
представляю сколько будет стоить газ для населения , надо же где-то брать денежки для прокорма правящей "элите".
Аристотель
Илон Маск обещал привезти газ с Юпитера, так вероятно через пару лет как раз и привезёт. Там много газа и всем хватит: и европейцам, и американцам. До этого времени "цивилизованному" миру придётся немного помёрзнуть и поголодать, зато потом - перемога! Наверное. Где-то мы эту технологию уже встречали..
Piter Russo
Да давайте, отказывайтесь уже..
Я вот отказался от французского коньяка, перешел на армянский, правда оказалось, что завод армянский принадлежит французам)))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний