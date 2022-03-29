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Путин рассказал Макрону о переговорах с Украиной. Оплату газа в рублях тоже обсудили

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обговорили ситуацию на Украине и вопросы с поставками газа, сообщает 29 марта пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», — говорится в заявлении.

Особое внимание, как подчеркнули в Кремле, было уделено гуманитарным вопросам, в том числе обстановке в Мариуполе. Путин указал на то, что для разрешения тяжелой ситуации в этом городе «украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие».

Кроме того, Макрон стал первым европейским лидером, с которым Путин обсудил вопросы оплаты поставок газа в Европу в рублях. Однако подробностей по этой теме не приводится.

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