Путин рассказал Макрону о переговорах с Украиной. Оплату газа в рублях тоже обсудили

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обговорили ситуацию на Украине и вопросы с поставками газа, сообщает 29 марта пресс-служба Кремля.



«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», — говорится в заявлении.



Особое внимание, как подчеркнули в Кремле, было уделено гуманитарным вопросам, в том числе обстановке в Мариуполе. Путин указал на то, что для разрешения тяжелой ситуации в этом городе «украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие».

