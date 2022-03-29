Вступление в ЕС и отказ от возвращения Крыма военным путем. Мединский озвучил предложения Украины

По его словам, они предполагают нейтральный и безъядерный статус Украины под международно-правовыми гарантиями безопасности, которые не распространяются на Крым и Севастополь, это означает, что Киев отказывается возвращать эти территории военным путем. Также гарантии не затрагивают «отдельные районы Донецкой и Луганской областей».

«Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», — подчеркнул Мединский в интервью Первому каналу.



Также Киев выразил согласие отказаться от вступления в военные союзы, от размещения на территории страны военных баз других государств и от участия в учениях, а со своей стороны Россия не должна препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.

