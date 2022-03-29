Вступление в ЕС и отказ от возвращения Крыма военным путем. Мединский озвучил предложения Украины

По его словам, они предполагают нейтральный и безъядерный статус Украины под международно-правовыми гарантиями безопасности, которые не распространяются на Крым и Севастополь, это означает, что Киев отказывается возвращать эти территории военным путем. Также гарантии не затрагивают «отдельные районы Донецкой и Луганской областей».
«Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», — подчеркнул Мединский в интервью Первому каналу.
Также Киев выразил согласие отказаться от вступления в военные союзы, от размещения на территории страны военных баз других государств и от участия в учениях, а со своей стороны Россия не должна препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.
«Это ни в коем случае не положения договора, а предложения украинской стороны, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса. Они будут рассмотрены, после чего будет дан соответствующий ответ», — добавил он.
Очередной очный раунд переговоров прошел во вторник в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага навстречу Украине по деэскалации конфликта. Они предполагают сокращение военной активности на Киевском и Черниговском направлениях, а также возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.
«Надо для этого сделать сам договор, понять, о чем мы договорились, после этого главы МИД его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых, таким образом, могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы», — прокомментировал вопрос встречи президентов Мединский.