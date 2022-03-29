Минобороны: Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

Россия решила кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях в ходе спецоперации. Об этом 29 марта заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.
«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях», — сказал он. По его словам, это связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете Украины, ее безъядерном статусе и гарантиях безопасности «переходят в практическую плоскость».
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, РФ делает «два шага» навстречу Украине по деэскалации конфликта. Он отметил, что переговоры прошли конструктивно.
«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан наш ответ», — сообщил Мединский.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что основные задачи первого этапа специальной операции на территории Украины выполнены, что позволит «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».