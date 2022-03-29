Минобороны: Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

Россия решила кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях в ходе спецоперации. Об этом 29 марта заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.



«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях», — сказал он. По его словам, это связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете Украины, ее безъядерном статусе и гарантиях безопасности «переходят в практическую плоскость».

