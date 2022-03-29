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Шойгу заявил о выполнении задач первого этапа спецоперации

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной операции на территории Украины выполнены. Он сообщил это 29 марта на селекторном совещании.

«Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.

Он добавил, что российская армия завоевала господство в воздухе: «Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российская авиация поразила 68 военных объектов Украины.

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