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Минобороны РФ: За ночь российская авиация поразила 68 военных объектов Украины

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Российские военные уничтожили крылатыми ракетами воздушного базирования крупную базу горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, сообщил в ходе ежедневного утреннего брифинга 29 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по данным российского военного ведомства, средствами ПВО за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка.

В целом минувшей ночью оперативно-тактической авиацией ВС РФ поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе — три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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