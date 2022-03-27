Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Минобороны России заявило, что
Вице-премьер Украины сообщила о согласовании на
По словам Ирины Верещук, эвакуация будет проходить из Мариуполя и Рубежного в сторону Запорожья и Бахмута.
Международное сообщество для реагирования на киберугрозы FIRST приостановило работу с восемью российскими центрами реагирования на компьютерные инциденты, в том числе с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России (ФинЦЕРТ), Российским центром реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT), центрами при «Лаборатории Касперского» и BI.ZONE («дочка» Сбербанка), пишет РБК.
Генеральный директор французской компании «Ашан» Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России. Он отметил, что в магазинах компании ежедневно выпекают свежий хлеб для украинцев и для россиян, «что на данный момент жизненно необходимо».
— В России, где бренд присутствует уже двадцать лет, у нас работает около 30 тыс. сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей, — приводит цитату Клода агентство ТАСС.
Telegraph пишет, что крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от использования в соцсетях логотипа, изображающего одну букву Z, чтобы избежать «неверного» толкования.
Ранее депутаты Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро, сообщает РИА Новости.
Мы продолжаем вести онлайн-хроники военного конфликта на Украине. Вот главные новости за субботу,
- Владимир Путин подписал ряд законов, среди них — признание ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса, отмена НДФЛ с доходов по вкладам и вывод автомобилей дешевле 10 млн рублей из-под «налога под роскошь»;
- Минобороны назвало фейком звонки и сообщения на мобильные россиян с требованием явиться в военкоматы;
- YouTube заблокировал канал российского Министерства обороны.
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