Мединский: Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с подписанием мирного договора главами МИД

«При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе», — добавил Мединский.
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной со своей стороны заявил, что Россия решила кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. По его словам, это связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете Украины, ее безъядерном статусе и гарантиях безопасности «переходят в практическую плоскость».
Ранее в Стамбуле завершился четвертый этап российско-украинских переговоров.