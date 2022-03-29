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Мединский: Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с подписанием мирного договора главами МИД

Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. Об этом 29 марта заявил помощник главы РФ Владимир Мединский.

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«При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе», — добавил Мединский.

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин по итогам переговоров с украинской стороной со своей стороны заявил, что Россия решила кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. По его словам, это связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете Украины, ее безъядерном статусе и гарантиях безопасности «переходят в практическую плоскость».

Ранее в Стамбуле завершился четвертый этап российско-украинских переговоров.

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Комментарии (8)

Главный спец по технике консервации
Какой "мирный договор"?! "Vойну" ведь никто никому не объявлял.
Василий-3
Похоже, предали наших. Как обычно. Теперь хохлы перебросят войска от Киева и вдарят в спину нашим и ДНР, а герои-десантники будут сидеть под Киевом, ковырять кто в чем. Генералу стыдно было зачитывать текст.
PUtinka
Какие договоры мирные с .... нацискими ??? Вы вообще ... ? Мы столько народу положили, чтобы и дальше бандеровские ..... русских людей резали???
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