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РИА Новости: Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершены

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В Стамбуле завершился первый день переговоров между Россией и Украиной. Об этом 29 марта пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным СМИ, обе делегации покидают дворец Долмабахче, где проходила встреча. В ближайшее время ожидается анонсированное Владимиром Мединским заявление.

Переговоры начались в 11:30 по мск. Они продолжались около трех часов. Сообщалось, что на встрече также присутствовал российский миллиардер Роман Абрамович. А перед началом обсуждений к сторонам обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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