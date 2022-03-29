РИА Новости: Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершены

В Стамбуле завершился первый день переговоров между Россией и Украиной. Об этом 29 марта пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.



По данным СМИ, обе делегации покидают дворец Долмабахче, где проходила встреча. В ближайшее время ожидается анонсированное Владимиром Мединским заявление.



Переговоры начались в 11:30 по мск. Они продолжались около трех часов. Сообщалось, что на встрече также присутствовал российский миллиардер Роман Абрамович. А перед началом обсуждений к сторонам обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.