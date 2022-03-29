В Стамбуле стартовал очный раунд переговоров между Россией и Украиной

В преддверии встречи глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что надеется на результат, который будет достигать «принципиальных» для России целей.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться





Накануне, 28 марта, российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной. О месте проведения за день до этого по телефону договорились президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. По словам украинского министра, беседа была «легкой и тяжелой одновременно». В числе прочего стороны обсудили возможность прямого общения президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться





Первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. По его итогам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «стороны услышали друг друга».

3 марта, во время второй встречи, которая также состоялась в Белоруссии, участники договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

В третий раз переговоры прошли 7 марта. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что делегации не добились результатов, которые могли бы существенно изменить ситуацию. Позже глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский сообщил, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видео-конференц-связи. Без выходных они ведутся с 14 марта.

