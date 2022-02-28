Слуцкий рассказал о главных итогах переговоров России и Украины

На переговорах делегаций России и Украины удалось найти ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Об этом 28 февраля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



По его словам, главный итог — сам факт переговоров. «Стороны услышали друг друга», — заявил Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарий также выразил надежду на позитивный исход переговоров России и Украины.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшие дни. Встреча намечена там же — на белорусско-польской границе.