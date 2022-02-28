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Слуцкий рассказал о главных итогах переговоров России и Украины

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На переговорах делегаций России и Украины удалось найти ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Об этом 28 февраля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, главный итог — сам факт переговоров. «Стороны услышали друг друга», — заявил Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарий также выразил надежду на позитивный исход переговоров России и Украины.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что второй раунд переговоров пройдет в ближайшие дни. Встреча намечена там же — на белорусско-польской границе.

«Фонтанка» писала, что в Гомельской области Белоруссии стартовала встреча российской и украинской делегаций. Информационное агентство БелТА запустило онлайн-трансляцию с места переговоров, однако в ее ходе журналистов попросили отключить камеры. По данным телеграм-канала проекта Ксении Собчак «Осторожно новости», требование озвучила руководитель аппарата Мединского Елена Подобреевская.
Напомним, Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию, он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы прибыли сегодня.

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Комментарии (12)

baddanZer
Высокие договаривающиеся стороны договорились и дальше договариваться.
Never_Mind
Так огонь прекратили на время переговоров или нет? Это самое главное.
Ruth D. Armstead
"а также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе" ...
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