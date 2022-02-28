Эфир прерывается. Трансляция с места переговоров России и Украины то есть, то нет

В Гомельской области Белоруссии начинается встреча российской и украинской делегации. Информационное агентство БелТА 28 февраля запустило онлайн-трансляцию с места переговоров, но после просьбы отключить камеры прекратило эфир.
Во время трансляции в зал вошла женщина, которая удивилась попаданию в прямой эфир. «Это зачем? Выключите, пожалуйста, ребят», — сказала она, после чего live прекратился. По ее словам, прямая трансляция «не оговорилась». Через некоторое время эфир возобновился, но это продлилось недолго.
Как сообщает телеграмм-канал проекта Ксении Собчак «Осторожно новости», камеры потребовала выключить Елена Подобреевская, руководитель аппарата Мединского.
Напомним, Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию, он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы прибыли сегодня.