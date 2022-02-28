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Эфир прерывается. Трансляция с места переговоров России и Украины то есть, то нет

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В Гомельской области Белоруссии начинается встреча российской и украинской делегации. Информационное агентство БелТА 28 февраля запустило онлайн-трансляцию с места переговоров, но после просьбы отключить камеры прекратило эфир.

Во время трансляции в зал вошла женщина, которая удивилась попаданию в прямой эфир. «Это зачем? Выключите, пожалуйста, ребят», — сказала она, после чего live прекратился. По ее словам, прямая трансляция «не оговорилась». Через некоторое время эфир возобновился, но это продлилось недолго.

Как сообщает телеграмм-канал проекта Ксении Собчак «Осторожно новости», камеры потребовала выключить Елена Подобреевская, руководитель аппарата Мединского.

Напомним, Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию, он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы прибыли сегодня.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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