Делегация Украины прибыла на место переговоров, в её составе министр обороны

Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельской области в Белоруссии— на видеоролике РИА Новости видно два садящихся вертолёта. Пресс-служба Верховной рады подтверждает прибытие.
По данным «Sputnik Беларусь», это польские вертолёты.
По данным агентства, в состав делегации вошли:
- министр обороны Украины Алексей Резников,
- советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк,
- председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,
- первый заместитель главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Андрей Костин,
- народный депутат Рустем Умеров,
- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Российская делегация приехала к месту переговоров вечером 27 февраля. «Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации», — рассказал глава делегации Владимир Мединский.
Переговоры, как сообщали СМИ, планируется начать в полдень. БелТА показывала предполагаемое место их проведения — «домик рыбака» на берегу Припяти.