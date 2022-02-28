FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Делегация Украины прибыла на место переговоров, в её составе министр обороны

10
Печать

Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельской области в Белоруссии— на видеоролике РИА Новости видно два садящихся вертолёта. Пресс-служба Верховной рады подтверждает прибытие.

По данным «Sputnik Беларусь», это польские вертолёты.

По данным агентства, в состав делегации вошли:

  • министр обороны Украины Алексей Резников,
  • советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк,
  • председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,
  • первый заместитель главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Андрей Костин,
  • народный депутат Рустем Умеров,
  • заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российская делегация приехала к месту переговоров вечером 27 февраля. «Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации», — рассказал глава делегации Владимир Мединский.

Переговоры, как сообщали СМИ, планируется начать в полдень. БелТА показывала предполагаемое место их проведения — «домик рыбака» на берегу Припяти.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

VKuser86752872
Смысла уже нет в переговорах. Мира они не принесут. Все истинное всплыло, и сейчас России нужно забирать то, что всегда ей принадлежало.
PharaonSP
Путин должен сидеть на этих переговорах, а не марионетки
simak
Лучше бы спали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний