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БелТА показывает «домик рыбака» на Припяти, где могут пройти переговоры России и Украины

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Место проведения переговоров России и Украины из соображений безопасности не раскрывается, однако известно, что оно находится недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области, сообщает БелТА.

По данным агентства, организаторы переговоров между собой называют это место «домик рыбака». В телеграм-канале агентства опубликованы фотографии «домика».

Российская делегация приехала к месту переговоров вечером 27 февраля. «Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации», — рассказал глава делегации Владимир Мединский. Представители Украины на подъезде.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Эд Хэммет
Ловись рыбка большая и маленькая.
Local
"Вот бабла накоплю
И к тебе долечу,доплыву,доеду.
Рядом с тобой поселюсь,
Ты будешь рада такому соседу.
Мы из России,народ простой,
Я тебе сразу скажу:" Здорово".
А ты улыбнёшься и скажешь мне-
Я так ждала тебя,Вова,
Я так ждала тебя,Вова,
Я так ждала тебя,Вова"(С)
266410437
В Белоруссии походу дела по дворцу в каждом лесу.
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