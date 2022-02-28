БелТА показывает «домик рыбака» на Припяти, где могут пройти переговоры России и Украины

Место проведения переговоров России и Украины из соображений безопасности не раскрывается, однако известно, что оно находится недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области, сообщает БелТА.



По данным агентства, организаторы переговоров между собой называют это место «домик рыбака». В телеграм-канале агентства опубликованы фотографии «домика».

