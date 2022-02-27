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Боевые действия на Украине

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Главное о спецоперации на Украине. Хроника

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.

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РИА Новости: Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией.

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Российский футбольный союз не видит правовых оснований для отмены стыкового матча ЧМ-2022 между сборными России и Польши, а также для последующей игры с победителем пары Швеция — Чехия.

Напомним, ранее иностранные команды отказались играть с россиянами.

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что встретился со своими коллегами из стран G7. Напомним, в семерку входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

— Встретился с министрами иностранных дел стран G7. Партнеры готовы предоставить Украине больше практических средств для самозащиты. Оборонительное вооружение, военное оборудование и финансовая поддержка уже в пути на Украину. Мы также обсудили новые болезненные санкции, — написал Кулеба в своем Twitter.

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Международная федерация самбо приостанавливает проведение соревнований на территории России и Белоруссии.

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Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине, пишет РИА Новости.

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В течение последних дней страны одна за другой закрывали воздушное пространство для российских самолетов. Суммарно полет над своими территориями запретили более 20 стран, а к вечеру Евросоюз полностью закрыл небо: российским самолетам теперь нельзя садиться, взлетать и пролетать через Европу. Рассказываем, как и куда теперь можно улететь, если очень хочется.

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ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину, заявила глава Еврокомиссии.

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Министерство обороны России вечером 27 февраля впервые официально заявило о потерях среди российских военнослужащих: «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».

РИА Новости

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Актуальная карта стран, запретивших перелеты в их воздушном пространстве, сейчас выглядит так.

Автор: Сеть городских порталов

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Мы продолжаем вести хронику событий, которые происходят на Украине. Коротко о том, что произошло в воскресенье, 27 февраля:

  • в ночь на воскресенье появился новый пакет ограничений: российские банки отключили от межбанковской системы совершения платежей SWIFT. Однако пока не все, а только те, которые уже попали под международные санкции;
  • Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ — им временно запрещается размещать рекламу;
  • Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России;
  • Также Еврокомиссия пообещала запретить транзакции с Центробанком России и ввести пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии;
  • Попавший под санкции Запада банк ВТБ объявил о рекордно высокой ставке на ипотеку — 15,3%. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составляет 30 дней, рефинансирование текущих кредитов временно приостанавливается;
  • Россия и Украина встали на путь переговоров: делегации встретились в Гомеле (Белоруссия);
  • Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания «в особый режим боевого дежурства». Он также назвал санкции в отношении России нелегитимными и заявил, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания» в отношении России;
  • Минобороны впервые заявило о погибших среди российских военнослужащих.

Подробно — в этой онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Судя по содержанию новости, спецоперация проводится против России. Причём весьма успешно.
Mikkä Kårhunen
ни одного крупного города не взято,зато куча убитых,покареженной техники и санкций,это и есть мелкая спецоперация??
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