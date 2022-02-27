Главное о спецоперации на Украине. Хроника

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что встретился со своими коллегами из стран G7. Напомним, в семерку входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.



— Встретился с министрами иностранных дел стран G7. Партнеры готовы предоставить Украине больше практических средств для самозащиты. Оборонительное вооружение, военное оборудование и финансовая поддержка уже в пути на Украину. Мы также обсудили новые болезненные санкции, — написал Кулеба в своем Twitter.