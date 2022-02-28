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Представители России и Украины сели за стол переговоров — трансляция

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В Гомельской области в Белоруссии начались переговоры России и Украины, сообщает «Sputnik Беларусь». На встрече присутствует глава белорусского МИД Владимир Макей.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы прибыли сегодня. В составе их делегации министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и т. д.

БелТА показывало помещение, подготовленное для переговоров. Его называют «домик рыбака», точное место не называется, известно, что это берег Припяти.

Агентство ведёт трансляцию и самих переговоров.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

orlovandrei1986
нам всем нужен мир
и не важно, сколько миллиардов потеряют олигархи
простые жители, ходящие на завод, хотят стабильности
rwinner
Фига, у рыбака домик! Пойду на рыболовецкие курсы запишусь.
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