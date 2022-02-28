Представители России и Украины сели за стол переговоров — трансляция

В Гомельской области в Белоруссии начались переговоры России и Украины, сообщает «Sputnik Беларусь». На встрече присутствует глава белорусского МИД Владимир Макей.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы прибыли сегодня. В составе их делегации министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и т. д.

БелТА показывало помещение, подготовленное для переговоров. Его называют «домик рыбака», точное место не называется, известно, что это берег Припяти.