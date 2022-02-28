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Первый раунд завершен. Мединский заявил, что Россия и Украина встретятся для переговоров еще раз в ближайшие дни

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Переговоры России и Украины подошли к концу, делегации встретятся во второй раз на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на помощника президента РФ Владимира Мединского.

Стороны обменивались мнениями в течение приблизительно пяти часов. За это время они подробно обсудили всю повестку и нашли «точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

«Мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — сказал Мединский.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, добавил, что делегации «определили ряд приоритетных мер, по которым наметились определенные решения». Представители стран отправились в столицы, чтобы провести консультации с руководством.

«Фонтанка» писала, что в Гомельской области Белоруссии стартовала встреча российской и украинской делегаций. Информационное агентство БелТА запустило онлайн-трансляцию с места переговоров, однако в ее ходе журналистов попросили отключить камеры. По данным телеграм-канала проекта Ксении Собчак «Осторожно новости», требование озвучила руководитель аппарата Мединского Елена Подобреевская.

Напомним, Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию, он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы прибыли сегодня.

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Комментарии (17)

Antivse
О, вечерняя смена заступила. Народ тут за вас переживал, вы здесь хоть чутка по-разному пишете, на трубе как под копирку ваши строчат, 3-4 типа сообщений прям блоками по 10-15 штук...
И скажите кураторам, что юзеры с женским ником на сложных щщах рассуждающие о разных модификациях одного бмп это палево)
Oliv
На переговоры от российской стороны прибыли технические фигуры, самостоятельно договариваться о чем-то они не уполномочены - больше как декорация спектакля. А вот с украинской стороны присутствует «российский, израильский и португальский предприниматель, миллиардер и государственный деятель» Роман Абрамович, которому, похоже, придется договариваться самому с собой.
baddanZer
«14:35 Российско-украинские переговоры начались с того, что украинская делегация потребовала возврата Крыма и немедленной выплаты контрибуции в 14,8 миллиардов долларов, угрожая в противном случае перейти в масштабное наступление по всему фронту»
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