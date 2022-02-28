Первый раунд завершен. Мединский заявил, что Россия и Украина встретятся для переговоров еще раз в ближайшие дни

Переговоры России и Украины подошли к концу, делегации встретятся во второй раз на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на помощника президента РФ Владимира Мединского.
Стороны обменивались мнениями в течение приблизительно пяти часов. За это время они подробно обсудили всю повестку и нашли «точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
«Мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — сказал Мединский.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, добавил, что делегации «определили ряд приоритетных мер, по которым наметились определенные решения». Представители стран отправились в столицы, чтобы провести консультации с руководством.
⚡️Первое заявление после переговоров: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк pic.twitter.com/qgqXoC5kVi— СБ. Беларусь Сегодня (@sbbytoday) February 28, 2022
«Фонтанка» писала, что в Гомельской области Белоруссии стартовала встреча российской и украинской делегаций. Информационное агентство БелТА запустило онлайн-трансляцию с места переговоров, однако в ее ходе журналистов попросили отключить камеры. По данным телеграм-канала проекта Ксении Собчак «Осторожно новости», требование озвучила руководитель аппарата Мединского Елена Подобреевская.
Напомним, Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию, он с коллегами приехал к месту переговоров вечером 27 февраля. Украинцы прибыли сегодня.