Первый раунд завершен. Мединский заявил, что Россия и Украина встретятся для переговоров еще раз в ближайшие дни

Переговоры России и Украины подошли к концу, делегации встретятся во второй раз на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на помощника президента РФ Владимира Мединского.



Стороны обменивались мнениями в течение приблизительно пяти часов. За это время они подробно обсудили всю повестку и нашли «точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».



«Мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — сказал Мединский.

