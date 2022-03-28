СМИ: Российская делегация прибыла в Турцию для участия в переговорах с Украиной

Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной. Об этом во второй половине дня понедельника, 28 марта, сообщает местная газета Daily Sabah.
«Российская делегация прибыла в Турцию перед мирными переговорами с украинскими коллегами завтра в Стамбуле», — утверждается в сообщении издания в соцсетях.
Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится именно в Стамбуле.
До этого Россия и Украина договорились об очередном раунде очных переговоров в Турции, однако не сошлись в датах их проведения.