СМИ: Российская делегация прибыла в Турцию для участия в переговорах с Украиной

Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной. Об этом во второй половине дня понедельника, 28 марта, сообщает местная газета Daily Sabah.



«Российская делегация прибыла в Турцию перед мирными переговорами с украинскими коллегами завтра в Стамбуле», — утверждается в сообщении издания в соцсетях.



Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится именно в Стамбуле.

