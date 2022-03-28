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СМИ: Российская делегация прибыла в Турцию для участия в переговорах с Украиной

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Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с украинской стороной. Об этом во второй половине дня понедельника, 28 марта, сообщает местная газета Daily Sabah.

«Российская делегация прибыла в Турцию перед мирными переговорами с украинскими коллегами завтра в Стамбуле», — утверждается в сообщении издания в соцсетях.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится именно в Стамбуле.

До этого Россия и Украина договорились об очередном раунде очных переговоров в Турции, однако не сошлись в датах их проведения.

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Комментарии (1)

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Чтобы так Российской государственной дипломатии, представляющей лицо Государства Российского, валяться в тряпках вонючих и потных на полу называемом столом - такого не было уже сотни лет, однако это и есть факт.
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