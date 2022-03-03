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Второй раунд закончился, будет третий. Есть вопросы, о которых Россия и Украина договорились, — гуманитарные коридоры

Второй раунд переговоров представителей России и Украины в Белоруссии 3 марта завершился. Планируется провести третий раунд.

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Как сообщает «БелТА», стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. В ближайшее время для реализации этих целей страны создадут каналы связи и взаимодействия.

Главный вопрос, который решили сегодня, — спасение людей, гражданских лиц, цитирует слова главы российской делегации Владимира Мединского «Sputnik Беларусь».

Однако украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала. Об этом заявил один из переговорщиков — советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что третий раунд переговоров пройдет в ближайшие дни.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. По его итогам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «стороны услышали друг друга».

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Комментарии (14)

X-кот
Что, опять не будем забирать наши трупы? их не то что не отпевают, их УКРАИНЦЫ хоронят в братских могилах, ибо сколько же можно!. Где гражданин Гундяев? Где фсбэшная РПЦ? вы вообще душу дьяволу продали?
Kostyn
Худой мир лучше доброй войны!
Главный спец по технике консервации
"гуманитарные коридоры" - ужели из Мелитополя машины за хлебушком выпустят?
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