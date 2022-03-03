Второй раунд закончился, будет третий. Есть вопросы, о которых Россия и Украина договорились, — гуманитарные коридоры

Как сообщает «БелТА», стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. В ближайшее время для реализации этих целей страны создадут каналы связи и взаимодействия.
Главный вопрос, который решили сегодня, — спасение людей, гражданских лиц, цитирует слова главы российской делегации Владимира Мединского «Sputnik Беларусь».
Однако украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала. Об этом заявил один из переговорщиков — советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что третий раунд переговоров пройдет в ближайшие дни.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. По его итогам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «стороны услышали друг друга».