Второй раунд закончился, будет третий. Есть вопросы, о которых Россия и Украина договорились, — гуманитарные коридоры

Как сообщает «БелТА», стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. В ближайшее время для реализации этих целей страны создадут каналы связи и взаимодействия.

Главный вопрос, который решили сегодня, — спасение людей, гражданских лиц, цитирует слова главы российской делегации Владимира Мединского «Sputnik Беларусь».

Однако украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала. Об этом заявил один из переговорщиков — советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

