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Боевые действия на Украине

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Переговоры без конкретики и ключевая ставка в 20%. Пятый день операции на Украине

Россия признает потери, Украина признает пленных, мир закрывает небо и футбол, а Центробанк повышает ставки. Итоги понедельника.

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Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС
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Понедельник начался очередной сводкой от Минобороны: ведомство сообщило, что российские войска взяли под контроль Бердянск и Энергодар; кроме того, они охраняют территорию вокруг Запорожской АЭС. На утро 28 ноября поражены были 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Параллельно представитель Минобороны генерал-майор Конашенков подчеркнул, что в военной операции участвуют только офицеры и военнослужащие-контрактники. Это прозвучало, как ответ на публикацию «Новой газеты» о том, что срочников якобы заставляют подписывать контракты.

К вечеру военные отчитались, что войска ЛНР продвинулись на 3 километра, ДНР — на 16 км. Растет количество уничтоженных объектов (1146), танков (311), самолетов и вертолетов (42), артиллерийских орудий (147).

ООН дала свою оценку потерь — не менее 102 гражданских лиц Украины и 304 раненных. Российское командование не называет цифр, однако главы регионов продолжают выражать соболезнования семьям погибших военнослужащих, последние такие сообщения пришли из Курской и Пензенской областей. Со стороны Киева, напротив, прозвучал признание, что пограничники с острова Змеиный живы. Ранее Украина говорила о том, что они погибли.

С самого утра посыпались экономические новости: Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, запретил иностранцам продавать ценные бумаги, но при этом обещал послабления для заемщиков. Резидентов, наоборот, обязали продавать 80% от всей выручки, полученной в валюте. Примерно так власти ответили на западные санкции (что предлагали опрошенные «Фонтанкой» эксперты — читайте здесь).


Рубль упал на торгах до новых минимумов, однако затем укрепился. Днем Центробанк установил официальные курсы на 1 марта — доллар прибавил 10 рублей и будет стоить 93,56 рубля, евро вырос почти на 11 рублей до 104,48 рубля. Акциями на Мосбирже решили не торговать, утренние и вечерние сессии отменили до 5 марта.

В течение дня поступали уточнения, связанные с повышением ключевой ставки: Сбербанк обещал не менять условия уже выданных кредитов, ему вторили другие крупные банки, это оформилось в поручение президента. К вечеру ЦБ сообщил, что смягчит условия выдачи ипотеки.

К вечеру Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. В частности, с 1 марта запрещены валютные операции, связанные с предоставлением резидентам в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Кроме того, резиденты не смогут перечислять валюту на свои счета за рубежом. Кроме того, введен запрет на выплату за границу дивидендов и процентов по ценным бумагам.

Во втором часу дня в Гомеле наконец встретились делегации России и Украины. В Кремле отказались их комментировать, сказав, что переговоры должны идти в тишине, и это, похоже, было воспринято буквально: начавшуюся прямую трансляцию отключили. Спустя несколько часов выяснилось, что это первый этап переговоров, и он завершен. О результатах сказать нечего. «Мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — сообщил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский.


Переговоры шли параллельно с боевыми действиями и ясными сигналами: глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о том, что дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов приступили к боевому дежурству усиленным составом, таким был накануне приказ президента. НАТО ответило, что впервые в контексте коллективной обороны развёртывает свои элементы сил реагирования.

Запад продолжает делать шаги по изоляции экономики России. Финская Kesko вслед за S-Group отказалась от российских продуктов. Датский контейнерный перевозчик Maersk объявил, что рассматривает возможность отказаться от российских заявок. Volvo приостановил продажи и производство здесь. Французское правительство готовится арестовывать имущество российских олигархов. Украина потребовала исключить Россию из Интерпола, и Британия ее поддержала.

Одновременно России продолжают закрывать небо. Air Baltic отменил все рейсы до конца мая, Швейцария присоединилась к остальной Европе в части закрытия воздушного пространства. С российскими и не очень самолетами начало твориться странное, хотя и ожидаемое: Boeing 777–300ER российской Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Хабаровск — Мехико — Хабаровск, оставили в Мексике, так как его страховка была аннулирована из-за санкций, борт вернулся лизингодателю. На этом фоне китайские перевозчики остались чуть ли не единственными пользователями российского неба, помимо отечественных компаний.

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Россия собирается вывозить своих застрявших на западе туристов, однако и с этим возникают проблемы. О том, как можно попробовать вернуться, — читайте в материале «Фонтанки».

Продолжается спортивный бойкот. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили все российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Немецкий «Шальке», а потом и вся УЕФА расторгли контракт с «Газпромом», Международный олимпийский комитет призвал запретить участие российских спортсменов в соревнованиях; по сообщению СМИ, Международная федерация хоккея приняла решение изгнать из своих рядов российскую и белорусскую федерации, а значит, и отобрать у России ЧМ-2023.

Госдума намерена разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск, а в школы разослали методички, как вести беседы с учениками о происходящем. На фоне этого в Петербурге прошла очередная антивоенная несогласованная акция с очередными задержаниями. О том, что происходит с задержанными, — читайте здесь.

Днем «Фонтанка» и другие СМИ имели возможность почувствовать на себе последствия кибервойны, которую российскому правительству объявила хакерская группировка Anonymous. В течение некоторого времени читатели могли видеть при заходе на сайт баннер этой организации с призывом остановить военные действия. Мы напоминаем, что читать «Фонтанку» можно в наших соцсетях.

Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

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Комментарии (10)

jump
а чего это вообще с шайкой наркоманов решили переговоры устраивать ?
Tottot
Результат 5 дня, потрясающие результаты борьбы с бедностью. Теперь средняя зп в Рашке стала 350 долларов, вместо 600. Это победа! Ещё чуть чуть надо поднажать и будет как в нигерии 175. Слава президенту нитуп! В вонючей пиндосии зарплата в макнодальдсе каких то там 1760 долларов, а у нас целых 190 , какие они тупые.
hal9000
А Вагнер че делает??..ищут Зелю все??Кадыров тоже ищет Зелю..Вот все его ищут..А Абрамович че делает??тоже Зелю ищет??..вот это проблемы чисто личностного характера..кто то кого то оскорбил на вечеринке..кто то сказал что то не так..и теперь эти люди дорвались до власти и решают с ее помощью сугубо ЛИЧНЫЕ проблемы..использую конформизм играя с чувствами людей..эксплуатирую такие качества как Патриотизм любовь к Родине..при эти понятия обесценивая и профанируя..во власти что в РФ..что в Кокляндии абсолютно заброшен в дальний ящик кадровый вопрос..у власти что с той стороны что с другой кто попало..случайные люди..поэтому и переговоров нет..тупизна у власти..
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