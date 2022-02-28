Переговоры без конкретики и ключевая ставка в 20%. Пятый день операции на Украине

Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС Поделиться Поделиться







Понедельник начался очередной сводкой от Минобороны: ведомство сообщило, что российские войска взяли под контроль Бердянск и Энергодар; кроме того, они охраняют территорию вокруг Запорожской АЭС. На утро 28 ноября поражены были 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Параллельно представитель Минобороны генерал-майор Конашенков подчеркнул, что в военной операции участвуют только офицеры и военнослужащие-контрактники. Это прозвучало, как ответ на публикацию «Новой газеты» о том, что срочников якобы заставляют подписывать контракты.



К вечеру военные отчитались, что войска ЛНР продвинулись на 3 километра, ДНР — на 16 км. Растет количество уничтоженных объектов (1146), танков (311), самолетов и вертолетов (42), артиллерийских орудий (147).



ООН дала свою оценку потерь — не менее 102 гражданских лиц Украины и 304 раненных. Российское командование не называет цифр, однако главы регионов продолжают выражать соболезнования семьям погибших военнослужащих, последние такие сообщения пришли из Курской и Пензенской областей. Со стороны Киева, напротив, прозвучал признание, что пограничники с острова Змеиный живы. Ранее Украина говорила о том, что они погибли.



С самого утра посыпались экономические новости: Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, запретил иностранцам продавать ценные бумаги, но при этом обещал послабления для заемщиков. Резидентов, наоборот, обязали продавать 80% от всей выручки, полученной в валюте. Примерно так власти ответили на западные санкции (что предлагали опрошенные «Фонтанкой» эксперты — читайте здесь).



Переговоры шли параллельно с боевыми действиями и ясными сигналами: глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о том, что дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов приступили к боевому дежурству усиленным составом, таким был накануне приказ президента. НАТО ответило, что впервые в контексте коллективной обороны развёртывает свои элементы сил реагирования.



Запад продолжает делать шаги по изоляции экономики России. Финская Kesko вслед за S-Group отказалась от российских продуктов. Датский контейнерный перевозчик Maersk объявил, что рассматривает возможность отказаться от российских заявок. Volvo приостановил продажи и производство здесь. Французское правительство готовится арестовывать имущество российских олигархов. Украина потребовала исключить Россию из Интерпола, и Британия ее поддержала.



Одновременно России продолжают закрывать небо. Air Baltic отменил все рейсы до конца мая, Швейцария присоединилась к остальной Европе в части закрытия воздушного пространства. С российскими и не очень самолетами начало твориться странное, хотя и ожидаемое: Boeing 777–300ER российской Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Хабаровск — Мехико — Хабаровск, оставили в Мексике, так как его страховка была аннулирована из-за санкций, борт вернулся лизингодателю. На этом фоне китайские перевозчики остались чуть ли не единственными пользователями российского неба, помимо отечественных компаний.



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Россия собирается вывозить своих застрявших на западе туристов, однако и с этим возникают проблемы. О том, как можно попробовать вернуться, — читайте в материале «Фонтанки».



Продолжается спортивный бойкот. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили все российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Немецкий «Шальке», а потом и вся УЕФА расторгли контракт с «Газпромом», Международный олимпийский комитет призвал запретить участие российских спортсменов в соревнованиях; по сообщению СМИ, Международная федерация хоккея приняла решение изгнать из своих рядов российскую и белорусскую федерации, а значит, и отобрать у России ЧМ-2023.



Госдума намерена разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск, а в школы разослали методички, как вести беседы с учениками о происходящем. На фоне этого в Петербурге прошла очередная антивоенная несогласованная акция с очередными задержаниями. О том, что происходит с задержанными, — читайте здесь.



Днем «Фонтанка» и другие СМИ имели возможность почувствовать на себе последствия кибервойны, которую российскому правительству объявила хакерская группировка Anonymous. В течение некоторого времени читатели могли видеть при заходе на сайт баннер этой организации с призывом остановить военные действия. Мы напоминаем, что читать «Фонтанку» можно в наших соцсетях.

