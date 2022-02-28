Утренних и вечерних торгов на Мосбирже не будет несколько дней

Утренние и вечерние сессии на Московской бирже не будут проводиться с 1 по 5 марта. Такое решение принял Центральный банк России, сообщает 28 февраля пресс-служба регулятора.



«Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», — отмечают в ведомстве.



Торги на Мосбирже 28 февраля закончатся в 19 часов. 1 марта торги на валютном и денежном рынке будут проводиться в период с 10:00 до 19:00.



Евросоюз 27 февраля обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций в отношении РФ. Ряд российских банков отключают от SWIFT, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.