FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Новые санкции: несколько российских банков будет отключено от Swift, а активы Центробанка и ряда бизнесменов заморозят

2
Печать

Евросоюз обнародовал новый жесткий пакет финансовых санкций. Ряд банков РФ отключают от Swift, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются. Об этом 27 февраля пишет ТАСС.

Также речь идет о других санкциях. По данным ТАСС, глава Еврокомиссии заявила, что они коснутся активов Центрального банка России и бизнесменов.

Кроме того, ЕС отменаяет действие "золотых паспортов" и вводит ограничения для займов ЦБ в Европе.

Напомним, что ранее СМИ сообщали: решение отключить Россию от Swift может быть принято к вечеру 27 февраля.

О том, чем именно грозят подобные санкции, читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Понаехал на Невский
Прекрасно) особенно с отменой паспортов.
Freedom Man
Ай красота.. Вот теперь к диктатору точно вилы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний