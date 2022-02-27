Евросоюз обнародовал новый жесткий пакет финансовых санкций. Ряд банков РФ отключают от Swift, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются. Об этом 27 февраля пишет ТАСС.



Также речь идет о других санкциях. По данным ТАСС, глава Еврокомиссии заявила, что они коснутся активов Центрального банка России и бизнесменов.



Кроме того, ЕС отменаяет действие "золотых паспортов" и вводит ограничения для займов ЦБ в Европе.

Напомним, что ранее СМИ сообщали: решение отключить Россию от Swift может быть принято к вечеру 27 февраля.

