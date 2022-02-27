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СМИ: Вопрос об отключении России от Swift может решиться в ближайшее время

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Европейский Союз договорился о следующих санкциях в отношении России. Как сообщает handelsblatt.com, решение об отключении Swift может быть принято уже к вечеру 27 декабря.

По данным издания, вопрос будет в очередной раз поставлен в ходе конференции представителей ЕС с президентом США Джо Байденом. На встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Маркон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Олаф Шольц.

Отмечается, что правительство Германии долго сопротивлялось исключению России из Swift, однако в данный момент готово проголосовать «за» на определенных условиях.

Ранее «Фонтанка» коротко и ясно рассказала о том, чем именно грозит России и жителям страны отключение от системы Swift.

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Комментарии (36)

90704750974509
И каждый раз вопрос: а хуже-то кому - нам или им? Пусть переходят с газа и нефти на дрова и вырубают все свои тевтобу́ргские леса... Кому хуже-то?
263778341
Уже договорились отключить некоторые банки от системы SWIFT. Пока не нашёл, каких банков это коснулось.
Silver867
Германия пока против. Ее представители заявили, что они согласны только на «ограничение работы» СВИФТ, но не отключение полностью.
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