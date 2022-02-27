СМИ: Вопрос об отключении России от Swift может решиться в ближайшее время

Европейский Союз договорился о следующих санкциях в отношении России. Как сообщает handelsblatt.com, решение об отключении Swift может быть принято уже к вечеру 27 декабря.



По данным издания, вопрос будет в очередной раз поставлен в ходе конференции представителей ЕС с президентом США Джо Байденом. На встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Маркон, премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и федеральный канцлер Олаф Шольц.



Отмечается, что правительство Германии долго сопротивлялось исключению России из Swift, однако в данный момент готово проголосовать «за» на определенных условиях.

