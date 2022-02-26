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Чем грозит отключение SWIFT? Объясняем коротко

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Комментарии (13)

kоt-obormot
Ада надо больше! Как можно больше! Что бы лишенцы наконец все это прочувствовали, и как можно скорее.
zlopopik
В свете того, что было с российской экономикой, которую доили все кто хотел и как хотел, отключение от Свифта выглядит как избавление от паразитов.
Stargazer_5e4cc3b703773
Питер Руссо, известный вирусолог, экономист, проктолог, и знаток просторов гугеля, ещё не высказал своё веское слово. Цыть всём.
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