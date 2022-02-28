В Петербурге вновь задерживают митингующих против спецоперации на Украине

В Петербурге горожане пятый день выходят на акции против военных действий. Как сообщает 28 февраля корреспондент «Фонтанки», в этот раз активисты собрались возле Медного всадника и у Гостиного двора. Всего высказать свою позицию пришло несколько сотен человек.
Почти сразу участников обеих акций начала задерживать полиция. По данным «Фонтанки», задержано порядка 50 человек.
За пять дней в центре Петербурга задержали больше двух тысяч человек, которые выступали против военной спецоперации. Участников акций штрафуют, а также отправляют под арест на несколько суток.