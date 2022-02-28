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Боевые действия на Украине

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В Петербурге вновь задерживают митингующих против спецоперации на Украине

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В Петербурге горожане пятый день выходят на акции против военных действий. Как сообщает 28 февраля корреспондент «Фонтанки», в этот раз активисты собрались возле Медного всадника и у Гостиного двора. Всего высказать свою позицию пришло несколько сотен человек.

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Почти сразу участников обеих акций начала задерживать полиция. По данным «Фонтанки», задержано порядка 50 человек.

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За пять дней в центре Петербурга задержали больше двух тысяч человек, которые выступали против военной спецоперации. Участников акций штрафуют, а также отправляют под арест на несколько суток.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (42)

X-кот
Это как же народ русский оскотинился.. даже своих убитых забирать не хочет. Какая, б.. церковь?! Какое т.н. христианство?! почитайте обращение митрополита Киевского и Всея Украины Епифания к главе РПЦ патриарху Кириллу. Умоляет забрать наших убитых. Кирилл молчит
266108100
Интересно как скоро этих космонавтов отправят на поддержку «спецоперации»? Или срочниками обойдутся? Всё ведёт к затяжному конфликту с вступлением Украины в ЕС и призывами добровольцев в помощь Украине в ряде стран ЕС.
X-кот
Мне кажется, что теперь надо пригожинских точно вертухаями называть. Боты сильно ласково
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