FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Задержания на акциях за мир в Петербурге идут на повышение. После четвёртой в отделы увезли почти каждого второго

Четвёртая несогласованная акция в центре Петербурга, по подсчётам правоохранителей, собрала 1,5 тысячи человек. Почти каждый второй закончил вечер в полиции. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 28 февраля.

10
Печать
ПоделитьсяПоделиться

По отделам полиции в воскресенье развезли, по данным правоохранителей, 640 человек. Их задерживали у Гостиного двора, где началась акция, а также на Фурштатской улице, куда двинулось стихийное шествие. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», со сторонниками мира полицейские не церемонились.

Задержанных могло быть больше, но не позволила вместимость автобусов. Последних полиция провожала уже не в автозаки, а за жетонами в метро.

Подсчёты «ОВД-инфо»* иные: по информации правозащитников, в отделы уехали порядка тысячи протестующих.

В воскресенье в Петербурге прошло ещё одно мероприятие: у Соловецкого камня чтили память Бориса Немцова. Власти дали добро на проведение акции, но без задержаний не обошлось. Из примерно шестидесяти человек с флагами РФ и портретами Немцова с чёрными лентами выделились семеро с сине-жёлтой символикой. Их доставили в отдел, где составили протоколы по статье 8.6.1 закона Петербурга.

* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

260627161
Люди просто плохо организованы. Вышла бы например колонна от поликлиники или школы. Их на сутки? А завтра ни приема ни уроков. Но те, кто мог бы это сделать давно или сидят, или убиты.
vvp24121932
отправить этих бездельников на уборку снега. Если не вразумит, на строительство БАМ
VKuser118899
Задержано почти 1000. И задерживали, конечно, не каждого второго.
Вывод очевиден: людей было гораздо больше, чем 1.5 тысячи. Зачем вы врете?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний