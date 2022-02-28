Задержания на акциях за мир в Петербурге идут на повышение. После четвёртой в отделы увезли почти каждого второго

По отделам полиции в воскресенье развезли, по данным правоохранителей, 640 человек. Их задерживали у Гостиного двора, где началась акция, а также на Фурштатской улице, куда двинулось стихийное шествие. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», со сторонниками мира полицейские не церемонились.



Задержанных могло быть больше, но не позволила вместимость автобусов. Последних полиция провожала уже не в автозаки, а за жетонами в метро.



Подсчёты «ОВД-инфо»* иные: по информации правозащитников, в отделы уехали порядка тысячи протестующих.

