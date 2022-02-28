Задержания на акциях за мир в Петербурге идут на повышение. После четвёртой в отделы увезли почти каждого второго

По отделам полиции в воскресенье развезли, по данным правоохранителей, 640 человек. Их задерживали у Гостиного двора, где началась акция, а также на Фурштатской улице, куда двинулось стихийное шествие. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», со сторонниками мира полицейские не церемонились.
Задержанных могло быть больше, но не позволила вместимость автобусов. Последних полиция провожала уже не в автозаки, а за жетонами в метро.
Подсчёты «ОВД-инфо»* иные: по информации правозащитников, в отделы уехали порядка тысячи протестующих.
В воскресенье в Петербурге прошло ещё одно мероприятие: у Соловецкого камня чтили память Бориса Немцова. Власти дали добро на проведение акции, но без задержаний не обошлось. Из примерно шестидесяти человек с флагами РФ и портретами Немцова с чёрными лентами выделились семеро с сине-жёлтой символикой. Их доставили в отдел, где составили протоколы по статье 8.6.1 закона Петербурга.
* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021