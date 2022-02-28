В Петербурге четвёртый день митингуют против войны

В Петербурге на четвёртый день антивоенных протестных акций к Гостиному двору вышло значительно больше тысячи человек.
Поделиться
Сторонники мира хлопали в ладоши и скандировали лозунги против военных действий на территории Украины.
Поделиться
Через несколько минут после начала акции полиция начала задерживать особо активных.
Поделиться
С протестующими особо не церемонились — толкали и тащили их по асфальту.
Поделиться
В ход шли и дубинки.
Поделиться
Соратники передавали задержанным еду и воду. Многим из них предстоит провести в полиции сутки.
Поделиться
Спустя час после начала акции в одном из телеграм-каналов призвали собравшихся начать шествие по Невскому проспекту в сторону Литейного.
Поделиться
Часть протестующих, впрочем, всё равно осталась у Гостиного двора.
Поделиться
На Литейном проспекте митингующих встретили полицейские, преградив им путь.
Поделиться
Участники акции бросились врассыпную. Убегая от силовиков, они перелезали через заборы.
Поделиться
Небольшая группа людей успела спрятаться в книжном магазине.
Поделиться
Несколько сотен человек успели сбежать от полиции и продолжили шествие по Кирочной улице. Координаторы призывали их идти на Смольный.
Поделиться
На Фурштатской улице их догнали силовики. Часть людей задержали возле областного правительства на площади Пролетарской диктатуры.
Поделиться
Совершив прогулку до Смольного, протестующие вернулись обратно к Гостиному двору. Там задержания продолжились.
Поделиться
Оставшихся на площади у Гостиного двора окружила полиция. К этому времени акция продолжалась уже несколько часов.
Поделиться
Задержанных на акции в итоге оказалось так много, что последних участников полицейские просто посадили на метро, проследив, как они купят жетоны.
Поделиться
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»