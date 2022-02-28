FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге четвёртый день митингуют против войны

В воскресенье в Петербурге на антивоенной акции, по данным правозащитников, задержали почти тысячу человек. Это больше, чем за три предыдущие дня. Полицейские не церемонились с участниками акции, которые устроили прогулку по центру города, утрамбовывая их в автозаки. Задержанных было так много, что в автобусах им приходилось стоять, а последних и вовсе отпустили, проследив, что они уедут на метро.

20
Печать
В Петербурге на четвёртый день антивоенных протестных акций к Гостиному двору вышло значительно больше тысячи человек.
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Сторонники мира хлопали в ладоши и скандировали лозунги против военных действий на территории Украины.
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Через несколько минут после начала акции полиция начала задерживать особо активных.
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
С протестующими особо не церемонились — толкали и тащили их по асфальту.
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
В ход шли и дубинки.
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Соратники передавали задержанным еду и воду. Многим из них предстоит провести в полиции сутки.
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Спустя час после начала акции в одном из телеграм-каналов призвали собравшихся начать шествие по Невскому проспекту в сторону Литейного.
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Часть протестующих, впрочем, всё равно осталась у Гостиного двора.
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
На Литейном проспекте митингующих встретили полицейские, преградив им путь.
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Участники акции бросились врассыпную. Убегая от силовиков, они перелезали через заборы.
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Небольшая группа людей успела спрятаться в книжном магазине.
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Несколько сотен человек успели сбежать от полиции и продолжили шествие по Кирочной улице. Координаторы призывали их идти на Смольный.
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
На Фурштатской улице их догнали силовики. Часть людей задержали возле областного правительства на площади Пролетарской диктатуры.
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Совершив прогулку до Смольного, протестующие вернулись обратно к Гостиному двору. Там задержания продолжились.
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Оставшихся на площади у Гостиного двора окружила полиция. К этому времени акция продолжалась уже несколько часов.
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
Задержанных на акции в итоге оказалось так много, что последних участников полицейские просто посадили на метро, проследив, как они купят жетоны.
Фото: Петр Иванов
ПоделитьсяПоделиться

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Петр Иванов
© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Spb
дегенераты. сажать надо.
simak
Всё ясно: были бы лемминги горожанами - проходили бы в метро по карточке.
Opioman
Горжусь каждым из них. Вот они настоящие герои!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний