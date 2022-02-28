«Судья спрашивала, почему не выходили на митинги все предыдущие 8 лет». Отделы полиции и спецприёмники Петербурга забиты задержанными

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В 2021-м году, когда петербуржцы массово выходили на антикоррупционные митинги, в телеграме появился чат «Передачки». Поначалу, вспоминает его создатель Иван Остапчук, в чате было 150 человек. За несколько месяцев он вырос до 2 тысяч участников, у чата появились подчаты по районам. У каждого был свой координатор. Новую жизнь движение передачек получило после нынешних антивоенных митингов. По словам Остапчука группа выросла до пяти тысяч. В чатах люди ищут родственников и друзей, договариваются о том, кто в какой отдел полиции передаёт еду. После четвёртого дня протеста это оказалось особенно актуально — в отделах полиции за один раз оказалось больше тысячи горожан.



В их числе была и 20-летняя Анастасия Филиппова. Её задержали через полчаса после начала акции 27 февраля у Гостиного двора и отвезли в 36-й отдел полиции на улице Есенина. «Изначально нас было 100 человек в отделе, затем 20 с небольшим увезли в другой. Под утро осталось порядка 40 человек. Сотрудники полиции не могли нас нормально посчитать и постоянно теряли, кого они отпустили, а кто в обезьяннике сидит. Всего на оформление протоколов в отношение 75 человек у них ушло почти 15 часов», — рассказала она. В камеры отправляли тех, кто отказывался сдать отпечатки пальцев. Поспать девушке так и не удалось — держали в актовом зале отдела полиции, почти все сидячие места заняли люди и вещи. Поесть тоже не получилось. Передачки дошли до задержанных лишь к 2 часам ночи: от волонтёров им принесли фрукты, воду и еду из Макдональдса. Правда внутри пакета с едой не оказалась всего того, что было указано в чеке, уверяет она. Филипповой после ночи в полиции присудили штраф 10 тысяч рублей. По её словам, несколько человек отпустили так — их протоколы оказались оформлены неверно. Из отдела полиции у активистов осталось фото на память — они попытались изобразить картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, только с пластиковыми стаканчиками на столе.



Из 35-го отдела полиции людей отпускали и до суда под обязательство о явке, но с одним условием — если они сдадут отпечатки пальцев. Как рассказала «Фонтанке» Ольга Шибаева, полицейские были к задержанным вполне дружелюбными, а перед тем, как отвезти в суд посоветовали: «Вы сразу признайтесь, вам лучше будет». До отдела полиции Ольгу везли на автобусе, в котором было 77 человек. Несколько из них сбежали оттуда ещё до того, как автобус довёз их до отдела, говорит она. Ещё половину забрали на подъехавших газелях по дороге и отвезли в другой отдел полиции. «Пока мы ждали своей очереди у отдела, мы почувствовали запах гари. Мы начали кричать, бить в окно, просить, чтобы нас выпустили. Запах казался всё более отчетливым, дышать было нечем. Тогда один из задержанных нажал на кнопку экстренного открытия дверей. Пара человек успели убежать. Но потом у открытой двери встал полицейский, он не давал никому выйти, но у нас хотя бы появился хоть какой-то источник воздуха», — рассказала она. По словам Ольги, они несколько раз вызывали МЧС, но спасатели никак не реагировали на дымящееся колесо — приезжали, смотрели на эту картину и уезжали обратно. Уже в отделе полиции Ольга встретила молодых людей с предыдущей акции. «Им сказали, что в выходные суд не работал и оставили сидеть в полиции. Сейчас их всех уже осудили в Приморском районном суде и дали сутки. Судья спрашивала их, почему они не выходили на митинги все предыдущие 8 лет».



Адвокатов и общественных защитников для активистов не хватало ни ночью, ни днём. Правда в сами отделы юристов не пускали под самыми разнообразными поводами. Как рассказали «Фонтанке» в организации «Апология протеста», которая поддерживает работу адвокатов, в Кировском районе отдел полиции №64 оцепила Росгвардия: «Адвоката Апологии Яну Неповиннову не пустили даже подать заявление в дежурную часть. Сказали, что «с адвокатами разговор отдельный» и не допустят в здание «по причине сложившейся ситуации в мире»».

Защитника Никиту Сорокина тоже не пустили в отдел полиции в Пушкинском районе на Пушкинской улице. «Но правда в самом отделе задержанным всё же начали разъяснять их права и даже дали Конституцию». На следующий день Сорокин был защитником в суде по 13 делам. «В основном давали штрафы по 10-15 тысяч рублей, двум людям дали реальные аресты — так как они уже участвовали до этого в акциях, один молодой человек сам об этом сказал судье».

Всего за предыдущие акции, по подсчётам «Фонтанки», административные аресты получили больше 100 человек, в том числе двое активистов движения «Весна» проведут в спецприёмнике почти месяц. Как рассказала «Фонтанке» активистка Светлана Уткина, помимо спецприёмника на Захарьевской улице участников акций отправляют отбывать наказание и в Ленинградскую область. Несколько человек, по её словам, находятся в Гатчине, ещё полтора десятка — в ИВС в Волосово. «Там совсем другие порядки и условия содержания», — заметила она.



В Петербурге, тем временем, продолжаются новые задержания на акциях против боевых действий на Украине. Полиция по разным оценкам задержала 50 до 100 человек у Гостиного двора и Медного всадника.

"Фонтанка.ру"