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«Судья спрашивала, почему не выходили на митинги все предыдущие 8 лет». Отделы полиции и спецприёмники Петербурга забиты задержанными

За последние четыре дня в Петербурге суды арестовали почти 200 участников акций «за мир», всего в отделах полиции за эти дни оказалось больше двух тысяч человек. «Фонтанка» поговорила правозащитниками и с самими митингующими о том, что с ними происходило после задержания.

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Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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В 2021-м году, когда петербуржцы массово выходили на антикоррупционные митинги, в телеграме появился чат «Передачки». Поначалу, вспоминает его создатель Иван Остапчук, в чате было 150 человек. За несколько месяцев он вырос до 2 тысяч участников, у чата появились подчаты по районам. У каждого был свой координатор. Новую жизнь движение передачек получило после нынешних антивоенных митингов. По словам Остапчука группа выросла до пяти тысяч. В чатах люди ищут родственников и друзей, договариваются о том, кто в какой отдел полиции передаёт еду. После четвёртого дня протеста это оказалось особенно актуально — в отделах полиции за один раз оказалось больше тысячи горожан.

В их числе была и 20-летняя Анастасия Филиппова. Её задержали через полчаса после начала акции 27 февраля у Гостиного двора и отвезли в 36-й отдел полиции на улице Есенина. «Изначально нас было 100 человек в отделе, затем 20 с небольшим увезли в другой. Под утро осталось порядка 40 человек. Сотрудники полиции не могли нас нормально посчитать и постоянно теряли, кого они отпустили, а кто в обезьяннике сидит. Всего на оформление протоколов в отношение 75 человек у них ушло почти 15 часов», — рассказала она. В камеры отправляли тех, кто отказывался сдать отпечатки пальцев. Поспать девушке так и не удалось — держали в актовом зале отдела полиции, почти все сидячие места заняли люди и вещи. Поесть тоже не получилось. Передачки дошли до задержанных лишь к 2 часам ночи: от волонтёров им принесли фрукты, воду и еду из Макдональдса. Правда внутри пакета с едой не оказалась всего того, что было указано в чеке, уверяет она. Филипповой после ночи в полиции присудили штраф 10 тысяч рублей. По её словам, несколько человек отпустили так — их протоколы оказались оформлены неверно. Из отдела полиции у активистов осталось фото на память — они попытались изобразить картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, только с пластиковыми стаканчиками на столе.

Из 35-го отдела полиции людей отпускали и до суда под обязательство о явке, но с одним условием — если они сдадут отпечатки пальцев. Как рассказала «Фонтанке» Ольга Шибаева, полицейские были к задержанным вполне дружелюбными, а перед тем, как отвезти в суд посоветовали: «Вы сразу признайтесь, вам лучше будет». До отдела полиции Ольгу везли на автобусе, в котором было 77 человек. Несколько из них сбежали оттуда ещё до того, как автобус довёз их до отдела, говорит она. Ещё половину забрали на подъехавших газелях по дороге и отвезли в другой отдел полиции. «Пока мы ждали своей очереди у отдела, мы почувствовали запах гари. Мы начали кричать, бить в окно, просить, чтобы нас выпустили. Запах казался всё более отчетливым, дышать было нечем. Тогда один из задержанных нажал на кнопку экстренного открытия дверей. Пара человек успели убежать. Но потом у открытой двери встал полицейский, он не давал никому выйти, но у нас хотя бы появился хоть какой-то источник воздуха», — рассказала она. По словам Ольги, они несколько раз вызывали МЧС, но спасатели никак не реагировали на дымящееся колесо — приезжали, смотрели на эту картину и уезжали обратно. Уже в отделе полиции Ольга встретила молодых людей с предыдущей акции. «Им сказали, что в выходные суд не работал и оставили сидеть в полиции. Сейчас их всех уже осудили в Приморском районном суде и дали сутки. Судья спрашивала их, почему они не выходили на митинги все предыдущие 8 лет».

Адвокатов и общественных защитников для активистов не хватало ни ночью, ни днём. Правда в сами отделы юристов не пускали под самыми разнообразными поводами. Как рассказали «Фонтанке» в организации «Апология протеста», которая поддерживает работу адвокатов, в Кировском районе отдел полиции №64 оцепила Росгвардия: «Адвоката Апологии Яну Неповиннову не пустили даже подать заявление в дежурную часть. Сказали, что «с адвокатами разговор отдельный» и не допустят в здание «по причине сложившейся ситуации в мире»».

Защитника Никиту Сорокина тоже не пустили в отдел полиции в Пушкинском районе на Пушкинской улице. «Но правда в самом отделе задержанным всё же начали разъяснять их права и даже дали Конституцию». На следующий день Сорокин был защитником в суде по 13 делам. «В основном давали штрафы по 10-15 тысяч рублей, двум людям дали реальные аресты — так как они уже участвовали до этого в акциях, один молодой человек сам об этом сказал судье».

Всего за предыдущие акции, по подсчётам «Фонтанки», административные аресты получили больше 100 человек, в том числе двое активистов движения «Весна» проведут в спецприёмнике почти месяц. Как рассказала «Фонтанке» активистка Светлана Уткина, помимо спецприёмника на Захарьевской улице участников акций отправляют отбывать наказание и в Ленинградскую область. Несколько человек, по её словам, находятся в Гатчине, ещё полтора десятка — в ИВС в Волосово. «Там совсем другие порядки и условия содержания», — заметила она.

В Петербурге, тем временем, продолжаются новые задержания на акциях против боевых действий на Украине. Полиция по разным оценкам задержала 50 до 100 человек у Гостиного двора и Медного всадника.

"Фонтанка.ру"

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (27)

Мишкина Лапа
А где Кремль был 8 лет? Присели на уши ополченцам , "обещал и не женился". Своих не бросаем, ага! За это время можно было целые города отстроить и вывезти туда всех страждущих из лднр , можно было обеспечить их работой (у нас же нехватка рабочей силы, да? Мигрантов огромными траншами завозим регулярно!) , вложиться в промышленность , в экономику. Но нет же - решили поиграть в войнушку!
X-кот
кстати да, на юге Украины русские заняли какой-то городок, и решили сделать по всем правилам - оставить там управление, и вывесили шильду с надписью "полиция". На минуточку, в деревне, пережившей Великую Отечественную. Ох их там "полюбили". И будут любить дальше, я думаю
Эд Хэммет
Митингуют в основном молодые ребята. Это поколение зомбоящик практически не смотрит и значит пропаганде не подвержено. Они разумно рассуждают. Режим быстро катится к финалу, а они молодые, им дальше жить. Из суда они получат материалы дела с решением, штрафы, сутки и т.д. Через несколько лет у них будет ценный документ. Ведь дети спросят их: а где вы были, когда в стране такое творилось? И им будет, что детям показать и рассказать.
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