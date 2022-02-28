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ВМС Украины признали факт пленения военнослужащих, оборонявших остров Змеиный

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Военно-морские силы Украины 28 февраля признали, что их военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену. Об этом ведомство заявило в соцсетях.

«Мы очень рады узнать, что наши братья живы и здоровы!» — говорится в сообщении.

Ранее украинская сторона заявляла, что военнослужащие погибли, несмотря на заявление Минобороны РФ о 82 сдавшихся в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что защитники острова держали оборону, сколько могли, но не уступили. «Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно», — сказал Зеленский.

Погранслужба Украины заявила о том, что силы РФ заняли Змеиный, 24 февраля. При этом сразу было отмечено, что инфраструктура острова разрушена, связь с пограничниками потеряна.

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Комментарии (12)

Alex3nev
Это вот тех, которые кричали "пошел на х русский корабль"?
мухомор
награды и причитающиеся по ним льготы заберут?
i224
Богатыри – не вы! Оно и к лучшему...
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