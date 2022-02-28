ВМС Украины признали факт пленения военнослужащих, оборонявших остров Змеиный

Военно-морские силы Украины 28 февраля признали, что их военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену. Об этом ведомство заявило в соцсетях.



«Мы очень рады узнать, что наши братья живы и здоровы!» — говорится в сообщении.

Ранее украинская сторона заявляла, что военнослужащие погибли, несмотря на заявление Минобороны РФ о 82 сдавшихся в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что защитники острова держали оборону, сколько могли, но не уступили. «Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно», — сказал Зеленский.