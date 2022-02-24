Силы РФ заняли остров Змеиный в Черном море, там не осталось ни одного уцелевшего здания

Силы Российской Федерации заняли остров Змеиный в Черном море. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины 24 февраля.



«Инфраструктура острова Змеиный была разрушена после обстрела корабельной артиллерией. Кроме того, потеряна связь с пограничниками и ВСУ», — гласит запись, опубликованная в социальной сети ведомства 24 февраля.

Ранее ВМС ВС Украины сообщали что территория была обстреляна орудиями крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого российский «Су-24» совершил авиационный налет, на острове не осталось ни одного уцелевшего здания.