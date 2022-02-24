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Силы РФ заняли остров Змеиный в Черном море, там не осталось ни одного уцелевшего здания

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Силы Российской Федерации заняли остров Змеиный в Черном море. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины 24 февраля.

«Инфраструктура острова Змеиный была разрушена после обстрела корабельной артиллерией. Кроме того, потеряна связь с пограничниками и ВСУ», — гласит запись, опубликованная в социальной сети ведомства 24 февраля.

Ранее ВМС ВС Украины сообщали что территория была обстреляна орудиями крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого российский «Су-24» совершил авиационный налет, на острове не осталось ни одного уцелевшего здания.

Змеиный — украинский остров в Черном море, который входит в состав Одесской области. На территории находится пограничная застава, где военные контролируют акваторию вплоть до западного побережья Крыма.

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Комментарии (8)

265957710
Сейчас не поймёте, дети поймут. Раком вставать к пидорестическому Западу-не красиво и опасно. Украина встала и теперь получила депидоризацию.
Клаустрофобик
Вся Украина способная держать оружие сплотится перед агрессией.Я не хочу груз 200 в русские и украинские семьи.
orlovandrei1986
ну и смысл?
побряцали оружием

теперь на очереди международная экономическая блокада с разрывом дипломатических отношений...

они этого своим детям желают? =/
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