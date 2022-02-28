FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: Россия контролирует небо над Украиной

Россия контролирует небо над Украиной, территорию Запорожской АЭС, взяты под контроль города Бердянск и Энергодар, отчитывается 28 февраля Министерство обороны РФ.

18
Печать

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Воздушно-космические силы РФ уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1» противника, станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, пять боевых самолётов (четыре на земле и один в воздухе), 314 танков и других бронемашин, 57 реактивных систем залпового огня, 274 военных автомобиля. Поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. <...> Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — подчеркнул Конашенков.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

W Bons
а если перевести в рубли ?
killbeachtrash
Покусывая дужку очков...оценивать информацию не буду...а что мы вообще там делаем ? К чему "победы" то ? Сколько тратим в день на Сирию и т.д. и теперь вот на этот "подарочек" ? По потерям боевым понимаю все хорошо - 1 (один ) человек...умножаю на 5 000 000 компенсации. "Фигня"для бюджета.Мило.
264653831
зато нам закрыли все небо над европой ни улететь ни прилететь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний