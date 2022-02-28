Минобороны: Россия контролирует небо над Украиной

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, Воздушно-космические силы РФ уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1» противника, станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, пять боевых самолётов (четыре на земле и один в воздухе), 314 танков и других бронемашин, 57 реактивных систем залпового огня, 274 военных автомобиля. Поражены
«Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. <...> Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — подчеркнул Конашенков.