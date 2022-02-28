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Летевший за российскими туристами самолет «Уральских авиалиний» развернули в воздухе

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Следовавший на португальский остров Мадейра самолет «Уральских авиалиний» был развернут в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства. Борт должен был вернуть в Россию туристов. Об этом 28 февраля сообщает посольство РФ в Португалии.

«В связи с объявленным — без какого-либо предварительного уведомления — 27.02 решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, свое воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», — отмечается в сообщении дипмиссии, размещенном в Facebook.

Отмечается, что со всеми туристами установлена связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В данный момент решается вопрос о том, как вернуть россиян домой.

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Комментарии (8)

Марти МакФлай
Мадейра - прекрасный остров.Не скоро свидимся теперь снова уже.
Mikle776
а что тут раздумывать??? все очень просто! выводим войска из Украины и можно будет туристов вывести... которые, между прочим граждане РФ и государство должно о них думать в первую очередь, а не о том, что граждане Украины выбрали себе президента, который не нравится нашим правителям...
LanaKo
А есть шанс получить гражданство этим гражданам? :D
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