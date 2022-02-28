Летевший за российскими туристами самолет «Уральских авиалиний» развернули в воздухе

Следовавший на португальский остров Мадейра самолет «Уральских авиалиний» был развернут в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства. Борт должен был вернуть в Россию туристов. Об этом 28 февраля сообщает посольство РФ в Португалии.



«В связи с объявленным — без какого-либо предварительного уведомления — 27.02 решением португальских властей закрыть, подобно другим государствам ЕС, свое воздушное пространство для российской гражданской авиации рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший 27.02 за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», — отмечается в сообщении дипмиссии, размещенном в Facebook.

