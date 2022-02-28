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ЦБ подтвердил «временный запрет» на продажу ценных бумаг иностранцам

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Центральный банк Российской Федерации подтвердил, что с 28 февраля вводит запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам. О том, что такая мера будет введена, СМИ сообщили минувшей ночью.

«Банк России вводит с 28 февраля 2022 года временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов», — сказано в официальном сообщении на сайте ведомства Эльвиры Набиуллиной в понедельник.

глава ЦБ Эльвира Набиуллина
глава ЦБ Эльвира НабиуллинаФото: duma.gov.ru
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Там же уточняется, что торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в понедельник в 10 утра по Москве.

«Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», — отмечает ЦБ.

О решении открывать или не открывать торги ЦБ сообщит в 13:00, и в случае положительного решения «торги откроются в 15:00 мск».

Ранее ЦБ РФ объявил о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями.

В воскресенье вечером Центробанк сообщил, что возобновляет покупку золота на внутреннем рынке после двухлетнего перерыва.

Новые западные санкции, помимо отключения крупных банков от SWIFT, предписывают заморозить в том числе и активы Центробанка РФ.

«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — утверждали в ЦБ 27 февраля.

Утром 28 февраля доллар и евро ставят рекорды на рынке Forex. Доллар торгуется на уровне 113,5 рубля, евро — 127 рублей, это исторические максимумы.

глава ЦБ Эльвира Набиуллина
глава ЦБ Эльвира НабиуллинаФото: duma.gov.ru

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Borze
выходит ВР пролетела слить свои акции РосНефти? Эйрбус захотел обратно 500+ самолётов лизинговых. Только сначала надо платежи вернуть, ведь их платили согласно графику и в полном объёме. И заодно подумать где хранить и на что обслуживать овер 500 б/у самолётов.
266410437
Вспоминается дефолт конца 90-ых. доллар 6 в 36 как спортлото.
266410437
@запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам@

Ф наймите адекватных журналистов.
Нет иностранцев, желающих покупать на момент "запрещенное" вами.
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