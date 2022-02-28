ЦБ подтвердил «временный запрет» на продажу ценных бумаг иностранцам

«Банк России вводит с 28 февраля 2022 года временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов», — сказано в официальном сообщении на сайте ведомства Эльвиры Набиуллиной в понедельник.

Центральный банк Российской Федерации подтвердил, что с 28 февраля вводит запрет на продажу ценных бумаг иностранным гражданам. О том, что такая мера будет введена, СМИ сообщили минувшей ночью.

Там же уточняется, что торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в понедельник в 10 утра по Москве.

«Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», — отмечает ЦБ.



О решении открывать или не открывать торги ЦБ сообщит в 13:00, и в случае положительного решения «торги откроются в 15:00 мск».



Ранее ЦБ РФ объявил о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями.



В воскресенье вечером Центробанк сообщил, что возобновляет покупку золота на внутреннем рынке после двухлетнего перерыва.



Новые западные санкции, помимо отключения крупных банков от SWIFT, предписывают заморозить в том числе и активы Центробанка РФ.



«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — утверждали в ЦБ 27 февраля.



Утром 28 февраля доллар и евро ставят рекорды на рынке Forex. Доллар торгуется на уровне 113,5 рубля, евро — 127 рублей, это исторические максимумы.

