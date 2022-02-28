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ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями

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Банк России рекомендовал реструктурировать задолженность заёмщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если из-за новых санкций ухудшилось их финансовое положение.

«В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций. <...> Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций», — цитирует РИА Новости сообщение ЦБ.

Кроме того, банкам теперь разрешено при оценке находящегося на их балансе имущества и при расчете резервов на возможные потери по ссудам (если обеспечение относится к первой и второй категории качества) использовать оценку стоимости, данную 18 февраля 2022 года.

Евросоюз 27 февраля обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций в отношении РФ. Ряд российских банков отключают от SWIFT, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Nikolay Sabotach
На Украине даже ПРИВАТ-БАНК объявил кредитные каникулы, а у ЭТИХ все только рекомендованные послабления...
Gromit
Дайте угадаю, от санкций пострадали- Усманов, Фрадков...
Против Вас Евросоюз санкции вводил? Нет? Ну значит продавайте свою ипотечную квартиру по рыночной цене, отдавайте банку его деньги и идите жить к теплотрассе.
Просим проявить понимание.
И здоровья Вам, хорошего настроения, скоро весна)
gatsby55
И мы даже знаем имена и фамилии этих заемщиков, проходили уже.
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