ЦБ объявил о послаблениях по кредитам заёмщиков в связи с санкциями

«В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций. <...> Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций», — цитирует РИА Новости сообщение ЦБ.

Банк России рекомендовал реструктурировать задолженность заёмщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если из-за новых санкций ухудшилось их финансовое положение.

Кроме того, банкам теперь разрешено при оценке находящегося на их балансе имущества и при расчете резервов на возможные потери по ссудам (если обеспечение относится к первой и второй категории качества) использовать оценку стоимости, данную 18 февраля 2022 года.



Евросоюз 27 февраля обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций в отношении РФ. Ряд российских банков отключают от SWIFT, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.