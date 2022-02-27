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Центробанк возобновляет покупку золота на внутреннем рынке после двухлетнего перерыва

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Банк России после почти двухлетнего перерыва возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Операции планируется начать с 28 февраля.

Как уточняется в сообщении регулятора от 27 февраля, цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM).

ЦБ активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. С 1 апреля 2020 года покупка золота Банком России была приостановлена.

По итогам II квартала 2021 года стоимость золотых активов в составе международных резервов России составляла $127 млрд (регулятор раскрывает информацию о составе золотовалютных резервов с полугодовым лагом. — Прим. ред.).

Ранее «Фонтанка» писала, что после объявления новых санкций Центробанк рассказал о мерах по поддержанию финансовой стабильности.

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Комментарии (5)

altnec
Таки да, сброс первых фиктивных активов дал результат, можно продолжать и дале.
SNOW
Все по классике - открывают Торгсины. Скоро народишко понесет в них нехитрое золотишко в обмен на еду.
265984735
Не стоит удивляться, если вскоре будет опять: «Сдавайте валюту, граждане!».
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