Центробанк возобновляет покупку золота на внутреннем рынке после двухлетнего перерыва

Банк России после почти двухлетнего перерыва возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Операции планируется начать с 28 февраля.
Как уточняется в сообщении регулятора от 27 февраля, цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM).
ЦБ активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. С 1 апреля 2020 года покупка золота Банком России была приостановлена.
По итогам II квартала 2021 года стоимость золотых активов в составе международных резервов России составляла $127 млрд (регулятор раскрывает информацию о составе золотовалютных резервов с полугодовым лагом. — Прим. ред.).
Ранее «Фонтанка» писала, что после объявления новых санкций Центробанк рассказал о мерах по поддержанию финансовой стабильности.