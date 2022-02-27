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После объявления новых санкций Центробанк рассказал о мерах по поддержанию финансовой стабильности

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«Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», — говорится в официальном сообщении ЦБ РФ, распространенном 27 февраля.

Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны заверил, что «будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях», а «аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок», также «для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности» будет существенно расширен Ломбардный список.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально», — подчеркнули в Банке России.

Также в ЦБ РФ уточнили, что «при любом сценарии развития событий» передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России.

Минувшей ночью в отношении России были приняты новые совместные санкции ЕС и США. Отдельные российские банки отключают от системы Swift, а Центробанку не дадут использовать собственные международные резервы, чтобы «подорвать воздействие санкций». Также новые ограничительные меры коснулись владельцев «золотых паспортов».

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Комментарии (10)

KSS
ага, в любой момент, да-да-да. В Альфа-Банке снять валюту только на заказ на 7-9 марта.
X-кот
ЦБ сейчас никто. основная его работа была превращать полученные деньги за нефть в баксы и перекачивать их в Штаты в т.н "Фонд национального благосостояния" Который ёк
264867481
Что то они того с безналичной ликвидностью - дайте угадаю - банки пустят рублёвую ликвидность на скупку валюты
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