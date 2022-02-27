Swift, ограничительные меры для ЦБ и действия против олигархов: что говорят западные правительства о новых санкциях

Лидерам ЕС, Франции, Германии, Великобритании, Канады и США удалось договориться – они вводят единые санкции в отношении России. О мерах, которые будут приняты, в ночь на 27 февраля рассказали в совместном заявлении.



В частности речь идет об исключении отдельных российских банков из Swift. Как говорится в сообщении, «это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе».

Вторая мера не позволит Центральному банку России использовать международные резервы, чтобы «подорвать воздействие санкций».