Swift, ограничительные меры для ЦБ и действия против олигархов: что говорят западные правительства о новых санкциях

Лидерам ЕС, Франции, Германии, Великобритании, Канады и США удалось договориться – они вводят единые санкции в отношении России. О мерах, которые будут приняты, в ночь на 27 февраля рассказали в совместном заявлении.
В частности речь идет об исключении отдельных российских банков из Swift. Как говорится в сообщении, «это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе».
Вторая мера не позволит Центральному банку России использовать международные резервы, чтобы «подорвать воздействие санкций».
Третья мера, как говорится в заявлении, коснется обладателей «золотых паспортов». Тех, что позволяют «богатым россиянам, связанным с правительством» становиться гражданами иностранных государств.
Отмечается, что в течение недели будет создана оперативная группа, которая будет сосредоточена на применении санкций в реальной жизни.
Напомним, ранее о возможном исключении России из Swift в ближайшее время заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Фонтанка» коротко и ясно рассказала, что будет значить исключение России из Swift.