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Swift, ограничительные меры для ЦБ и действия против олигархов: что говорят западные правительства о новых санкциях

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Лидерам ЕС, Франции, Германии, Великобритании, Канады и США удалось договориться – они вводят единые санкции в отношении России. О мерах, которые будут приняты, в ночь на 27 февраля рассказали в совместном заявлении.

В частности речь идет об исключении отдельных российских банков из Swift. Как говорится в сообщении, «это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе».

Вторая мера не позволит Центральному банку России использовать международные резервы, чтобы «подорвать воздействие санкций».

Третья мера, как говорится в заявлении, коснется обладателей «золотых паспортов». Тех, что позволяют «богатым россиянам, связанным с правительством» становиться гражданами иностранных государств.

Отмечается, что в течение недели будет создана оперативная группа, которая будет сосредоточена на применении санкций в реальной жизни.

Напомним, ранее о возможном исключении России из Swift в ближайшее время заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Фонтанка» коротко и ясно рассказала, что будет значить исключение России из Swift.

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Комментарии (4)

razmer82
Санкции это все понятно,но господа,с чего все 3 дня назад началось,ЗАЩИТА ДНР И ЛНР!!! По крайней мере официально, верно? Верно! Что мы имеем,Росийские войска бегают по всей Ураине, а ЛНР и ДНР так же и воюет и также перестрелка идет. Вопрос,а помощь то в чем...
Клаустрофобик
В понедельник для путиноидов будет страшный день.Каждый из них начнет спрашивать как так произошло?А ответом будут тысячи погибших русских ребят лежащих в полях Украины.
263784231
Вот так всегда - всю основную работу дураки всегда делают за умного человека. Кому страшны эти санкции, если активы иностранных организаций в России в несколько раз превышают сумму резервов ЦБ в валюте этих профурсеток? А уж про то чем они будут отапливаться и заправлять автомобили можно только догадываться..
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