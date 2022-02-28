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ЦБ может запретить иностранцам с утра понедельника продавать российские ценные бумаги

Российские сми сообщают о решении Центробанка в ответ на западные санкции ввести запрет на продажу нерезидентами российских акций и облигаций.

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Согласно распространяемому РБК в ночь на 28 февраля сообщению, ЦБ предписал всем брокерам отказывать нерезидентам в заявках на ппродажу российских ценных бумаг.

ЦБ предписывает «профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность», с 7 часов утра 28 февраля «и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг», говорится в документе, подписанном зампредом регулятора Филиппом Габунией. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций, передает РБК, который подтвердил подлинность этого документа у нескольких профессиональных участников рынка.

Такое решение связывается на рынке с санкциями, обявленными западными странами на выходных, в том числе, арест активов ЦБ РФ примерно на 300 млрд долларов. Активы иностранных инвесторов в российские акции, облигации и ОФЗ оцениваются в несколько десятков миллиардов долларов. Из-за сегодняшнего решения регулятора, теперь нерезиденты не смогут их продать неопределенное время.

Обычно торги на Московской бирже начинаются в 6:50, однако в понедельник утренняя сессия отменена, и торги стартуют лишь в 9:50. В их начале ожидается резкое падение котировок всех ценных бумаг.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб
Путин угробил экономику России и спряталя в бункере.В Украине идет братоубийственная война.Весь мир против Путину.Россияне,мы за мир.
Piter Russo
Стабилизационная мера для валютного рынка однако)
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