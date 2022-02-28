FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Максимум. На рынке Forex доллар достиг 113 рублей, евро — 127 рублей

Доллар и евро 28 февраля ставят рекорды на рынке Forex.

5
Печать

Доллар торгуется на уровне 113,5 рубля, евро — 127 рублей, это исторические максимумы, передаёт Bloomberg.

Рубль начал падать после того, как 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О последних событиях, связанных с этой ситуацией, читайте в трансляции «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266130020
Жизнь трудна, но к счастью коротка ;)
Gudd-Head
Видели доллар по 30 - увидим и по 300...
Дежурный врач
Говорят, радиация положительно влияет на потенцию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний