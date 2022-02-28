Швейцария присоединяется к санкциям ЕС и закрывает небо для России

Швейцария решила ввести против России все санкции, которые ранее ввел Евросоюз, из-за ситуации на Украине. Об этом 28 февраля сообщил президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне, пишет ТАСС.
По его словам, правительство «решило применить полностью все европейские санкции и заморозить российские авуары». Он отметил, что Швейцария считает неприемлемым «подход России в плане международного права и с точки зрения морали».
Reuters уточняет, что эти санкции касаются в том числе президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РИА Новости сообщает, что Швейцария также решила с 17:00 28 февраля закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с маркировкой РФ. Ограничения не затронут полеты в гуманитарных, медицинских и дипломатических целях.
С понедельника ЕС запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.