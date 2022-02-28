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Швейцария присоединяется к санкциям ЕС и закрывает небо для России

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Швейцария решила ввести против России все санкции, которые ранее ввел Евросоюз, из-за ситуации на Украине. Об этом 28 февраля сообщил президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне, пишет ТАСС.

По его словам, правительство «решило применить полностью все европейские санкции и заморозить российские авуары». Он отметил, что Швейцария считает неприемлемым «подход России в плане международного права и с точки зрения морали».

Reuters уточняет, что эти санкции касаются в том числе президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

РИА Новости сообщает, что Швейцария также решила с 17:00 28 февраля закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с маркировкой РФ. Ограничения не затронут полеты в гуманитарных, медицинских и дипломатических целях.

С понедельника ЕС запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

guess
Вот как Швабе кинул российских исполнителей Великой перезагрузки)) Главное было уколоть россиян жижей, с неизвестным компонентом иностранного производства. А потом и кидок.
SoloWand
А смысл? Туда и так не долететь, но при этом можно было показаться "хорошими"
Денеб
"...правительство «решило применить полностью все европейские санкции и заморозить российские авуары»." Привет от швейцарских друзей!
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