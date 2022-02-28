ЕС официально закрыл небо для России

«Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками… или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза», — цитирует РИА Новости документ в журнале ЕС.

На сайте управления гражданской авиации Кипра в уведомлении для летного экипажа сообщается: «Всем самолетам, принадлежащим, зафрахтованным, эксплуатируемым или иным образом находящимся под контролем граждан РФ и всех операторов, которые обладают российскими сертификатами эксплуатанта воздушных судов, запрещается входить в воздушное пространство Кипра, вылетать из него или пролетать через него».



Исключение сделано для экстренных посадкой, гуманитарных рейсов, поисково-спасательных полётов, возвратных рейсов для арендованных судов при разрешении Никосии.



Ранее страны Европы по очереди объявляли о закрытии воздушного пространства, а европейские авиакомпании — о приостановке полетов в Россию. «Аэрофлот» из-за ограничения полётов приостановил все рейсы по сети европейских маршрутов.