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Аэрофлот приостановил все рейсы по европейским маршрутам

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Все рейсы по сети европейских маршрутов приостанавливает «Аэрофлот» с 28 февраля.

Из-за ограничения полетов над территорией Евросоюза компания «Аэрофлот» отменяет все рейсы на этом направлении. Сроки не обозначены — с 28 февраля и «до последующего уведомления».

По вопросам возврата денег компания предлагает обращаться по местам приобретения билетов.

Ранее Евросоюз закрыл небо для всех российских авиакомпаний. Ассоциация туроператоров России отметила практически отсутствие возможности для отечественных перевозчиков летать через Атлантику — сложная логистика и очень высокая стоимость.

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Комментарии (7)

ДуремарСПб
​​Русский миллиардер-оборонщик, яхта за 7 миллионов евро и один украинский патриот: испаноязычные издания рассказывают очень странную историю о том, как гражданин Украины решил отомстить главе «Рособоронэкспорта», на чьей яхте работал.

Инцидент, о котором рассказывают СМИ, произошёл несколько дней назад на Майорке. Как заявляет издание Ultima Hora, некий Тарас Остапчук, который работал на яхте Lady Anastasia, якобы принадлежащей главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, наткнулся в интернете на чрезвычайно взволновавший его ролик. На нём российская ракета врезалась в дом где-то на Украине. Остапчук внезапно решил, что Михеев в силу своей работы может иметь к этому отношение.

После этого Тарас, как утверждают журналисты, отправился в порт, проник на яхту и открыл некие клапаны - корабль начал тонуть. Тарас пытался агитировать, однако остальные члены экипажа его не поддержали и назвали психом. Вскоре Lady Anastasia частично затонула.

Через некоторое время, как заявляет Ultima Hora, Остапчук сдался сам стражам правопорядка. Во время задержания он заявил полицейским: «Мой босс – преступник, продающий оружие, которое убивает украинцев».

Однако в зале суда Остапчука по каким-то причинам решили освободить из-под стражи.
Денеб
"Летайте самолётами Аэрофлота!" (С)
nuga
Плюс хороший не будут ковид завозить из вакцинированной Европы.
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