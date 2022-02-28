Аэрофлот приостановил все рейсы по европейским маршрутам

Все рейсы по сети европейских маршрутов приостанавливает «Аэрофлот» с 28 февраля.

Из-за ограничения полетов над территорией Евросоюза компания «Аэрофлот» отменяет все рейсы на этом направлении. Сроки не обозначены — с 28 февраля и «до последующего уведомления».

По вопросам возврата денег компания предлагает обращаться по местам приобретения билетов.

Ранее Евросоюз закрыл небо для всех российских авиакомпаний. Ассоциация туроператоров России отметила практически отсутствие возможности для отечественных перевозчиков летать через Атлантику — сложная логистика и очень высокая стоимость.