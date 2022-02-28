Аэрофлот приостановил все рейсы по европейским маршрутам

Русский миллиардер-оборонщик, яхта за 7 миллионов евро и один украинский патриот: испаноязычные издания рассказывают очень странную историю о том, как гражданин Украины решил отомстить главе «Рособоронэкспорта», на чьей яхте работал.
Инцидент, о котором рассказывают СМИ, произошёл несколько дней назад на Майорке. Как заявляет издание Ultima Hora, некий Тарас Остапчук, который работал на яхте Lady Anastasia, якобы принадлежащей главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, наткнулся в интернете на чрезвычайно взволновавший его ролик. На нём российская ракета врезалась в дом где-то на Украине. Остапчук внезапно решил, что Михеев в силу своей работы может иметь к этому отношение.
После этого Тарас, как утверждают журналисты, отправился в порт, проник на яхту и открыл некие клапаны - корабль начал тонуть. Тарас пытался агитировать, однако остальные члены экипажа его не поддержали и назвали психом. Вскоре Lady Anastasia частично затонула.
Через некоторое время, как заявляет Ultima Hora, Остапчук сдался сам стражам правопорядка. Во время задержания он заявил полицейским: «Мой босс – преступник, продающий оружие, которое убивает украинцев».
Однако в зале суда Остапчука по каким-то причинам решили освободить из-под стражи.