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Сложно и очень дорого. Закрытое небо Европы делает практическими невозможными перелеты на другой край Атлантики

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Запрет полетов над Европой и Канадой делает практически невозможными трансатлантические рейсы для российских авиакомпаний. Туроператоры отменяют перелеты на Кубу и в Доминикану

Как сообщает Ассоциация туроператоров России 27 февраля, вынужденный облет Европы, включая Скандинавию, становится «практически непреодолимым препятствием для совершения трансатлантических рейсов». В связи с этим наблюдаются отмены завозных рейсов в такие карибские страны как Куба, Мексика, Венесуэла и Доминикана.

«Эксперты полагают, что дело, помимо санкционных рисков изъятия судов, еще и в пути облета. На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным (доступным не для всех самолетов), а главное — фантастически дорогим», — пишет АТОР.

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Комментарии (13)

Piter Russo
Открывайте круизы по Атлантике до Кубы и обратно)
DmitrySpb79
Лучший отдых только в странах-союзниках, добро пожаловать на курорты Сирии и Белоруссии.
ДуремарСПб
Что с нашими солдатами в Украине Фонтанка?Почему не пишите о тысячах погибших и не показываете сотни пленных
Весь мир смотрит.
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