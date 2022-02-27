Сложно и очень дорого. Закрытое небо Европы делает практическими невозможными перелеты на другой край Атлантики

Запрет полетов над Европой и Канадой делает практически невозможными трансатлантические рейсы для российских авиакомпаний. Туроператоры отменяют перелеты на Кубу и в Доминикану

Как сообщает Ассоциация туроператоров России 27 февраля, вынужденный облет Европы, включая Скандинавию, становится «практически непреодолимым препятствием для совершения трансатлантических рейсов». В связи с этим наблюдаются отмены завозных рейсов в такие карибские страны как Куба, Мексика, Венесуэла и Доминикана.

«Эксперты полагают, что дело, помимо санкционных рисков изъятия судов, еще и в пути облета. На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным (доступным не для всех самолетов), а главное — фантастически дорогим», — пишет АТОР.