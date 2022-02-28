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Акциями на Мосбирже сегодня торговать никто не будет

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Центробанк решил не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка и секцию рынка СПФИ. Об этом сообщается на сайте регулятора 28 февраля.

Режим работы Московской биржи на 1 марта 2022 года будет объявлен до 9 утра вторника.

Ранее Банк России рекомендовал реструктурировать задолженность заёмщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если из-за новых санкций ухудшилось их финансовое положение.

Евросоюз 27 февраля обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций в отношении РФ. Ряд российских банков отключают от SWIFT, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (7)

O_sagina
Жаль кучу мелких задниц. Конкретных поток россиян, которые поставила власть. Здравствуй 90-е. Со всеми вытекающими. Деньги мешками носить надо.
Свой "мешок" переношу в осязаемые вещи. Пока в пылу борьбы с Западом не отжали последнее. Противостоянием с НАТО можно объяснить любую подлость, гадость в отношении собственного народа.
nuga
засадили хомячков в бумажки,включая иностранные,а крупняк с октября выходил из актвов.
Alex000
Метод страуса в действии?
Так задницу-то всё равно общипают.
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