Акциями на Мосбирже сегодня торговать никто не будет

Центробанк решил не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка и секцию рынка СПФИ. Об этом сообщается на сайте регулятора 28 февраля.

Режим работы Московской биржи на 1 марта 2022 года будет объявлен до 9 утра вторника.



Ранее Банк России рекомендовал реструктурировать задолженность заёмщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если из-за новых санкций ухудшилось их финансовое положение.

Евросоюз 27 февраля обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций в отношении РФ. Ряд российских банков отключают от SWIFT, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

