За доллар на торгах дают 97 рублей. Евро, в свою очередь, опустился до 108. Об этом сообщает РИА Новости.
Биржевой курс рубля сегодня упал до исторических минимумов.
Внезапно. Рубль резко укрепился
Российская национальная валюта укрепилась в ходе торгов на Московской бирже.
За доллар на торгах дают 97 рублей. Евро, в свою очередь, опустился до 108. Об этом сообщает РИА Новости.
Биржевой курс рубля сегодня упал до исторических минимумов.
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