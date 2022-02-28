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Внезапно. Рубль резко укрепился

Российская национальная валюта укрепилась в ходе торгов на Московской бирже.

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За доллар на торгах дают 97 рублей. Евро, в свою очередь, опустился до 108. Об этом сообщает РИА Новости.

Биржевой курс рубля сегодня упал до исторических минимумов.

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Комментарии (48)

чиширогг
ничего назад не вернётся. в очередной раз окунули жителей страны в сливной бачок.
dragvs
Вопрос надолго ли. Да и укрепился бы он если бы только по 66 руб стал.
Главный коньячный мастер
И у сбера страница с курсами валют отвалилась. Ага.
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