ЦБ установил курс на вторник: доллар и евро подорожали на 10 рулей

Центробанк установил официальные курсы на вторник, 1 марта.
Доллар будет стоить 93,56 рубля (он вырос в цене на 10 рублей), евро — 104,48 рубля (плюс 10,9 рубля).
Новость дополняется.
Центробанк установил официальные курсы на вторник, 1 марта.
Доллар будет стоить 93,56 рубля (он вырос в цене на 10 рублей), евро — 104,48 рубля (плюс 10,9 рубля).
Новость дополняется.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».
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