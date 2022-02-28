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ЦБ установил курс на вторник: доллар и евро подорожали на 10 рулей

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Центробанк установил официальные курсы на вторник, 1 марта.

Доллар будет стоить 93,56 рубля (он вырос в цене на 10 рублей), евро — 104,48 рубля (плюс 10,9 рубля).

Новость дополняется.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Коля Мойкин
Теперь называется - подорожал. А то всё рухнул, упал, обвалился.)))
266410437
в Багдаде все спокойно. как и в СССР можно ставить любой курс, доллары все равно станут фантиками от конфет.
Hacuna Matata
Доллар и евро рулят
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